Trinidad y Tobago reporta un récord de 28 muertes por la covid-19

Decenas de personas esperan en fila para recibir dosis de la vacuna contra la covid-19 en el Carenage Health Center, en la ciudad de Carenage (Trinidad y Tobago). Foto de archivo. EFE/Andrea De Silva

San Juan, 21 nov (EFE).- Unas 28 personas han muerto en las pasadas 24 horas en Trinidad y Tobago debido a la covid-19, la mayor cantidad de fallecidos por el virus en el país caribeño desde inicios de la pandemia, confirmaron fuentes sanitarias.

Según detalló la ministra de Salud local, Maryam Abdool-Richards, los 28 muertos se dividen en 27 adultos y un niño.

De este total, 20 personas eran obesas y ocho no tenían condiciones preexistentes.

No se dio información de la edad del menor y si sufría de alguna condición médica.

Esta es la primera muerte de un menor en Trinidad y Tobago por la covid-19 desde que el 24 de junio pasado se reportó que una adolescente, con condiciones médicas preexistentes, falleció a causa del virus.

Ese mismo día se reportaron 16 muertes por la covid-19, un récord de fallecimientos en Trinidad y Tobago en aquel momento.

Hasta el sábado, unas 238 personas han muerto por la covid-19 en Trinidad y Tobago, detalló Abdool-Richards.

El total de fallecidos por la pandemia en este país se eleva ahora a 1.947.

Abdool-Richards agregó que al momento hay tres menores en la unidad de cuidado intensivo que se contagiaron con el virus.

Además de las 28 muertes, la dependencia sanitaria reportó 592 nuevos casos en las pasadas 24 horas.

En octubre, el total de casos fue de 6.620, mientras que en noviembre, al momento, se han reportado 8.418 casos.

El total de contagiados desde que se reportó el primer caso ya alcanza los 65.485.

Mientras tanto, 501 personas están hospitalizadas, de las cuales 25 están en cuidados intensivos.

Ante ello, el director médico de Trinidad y Tobago, Roshan Parasram, recomendó a todos los habitantes del país que se vacunen lo antes posible contra la covid-19, pues de esta manera se podría controlar cualquier despunte de casos.

En esta misma línea, Parasram dijo que las vacunas están siendo administradas en el país, pero todo dependerá de los habitantes en recibirla.

Parasram sostuvo que visitantes internacionales al Aeropuerto Internacional Piarco no son bienvenidos al país si no se han vacunado.

No obstante, ciudadanos del país que no se hayan vacunado serán bienvenidos, pero tendrán que hacer cuarentena por 14 días en un hotel supervisado por el Gobierno, adjunto con pruebas de la covid-19.

Igualmente, menores de edad que no se hayan vacunado y viajen con familiares vacunados, sí podrán viajar al país, pero tendrán que hacerse una prueba de la covid-19 de entre tres y cinco días después de su llegada.

Además, todos los viajeros tendrán que mostrar alguna prueba negativa PCR que se hayan hecho 72 horas antes de su arribo al país.

Igualmente, Parasram pidió a las personas que continúen lavándose la mano constantemente, promuevan el distanciamiento físico, y si se sienten enfermos, que se queden en sus casas, pero que si necesitan salir es porque es una emergencia.

"Hemos recibido quejas de muchas personas de otras que a pesar de tener el virus, aún así acuden a los supermercados u otros lugares", indicó.

El Gobierno trinitense aún prohíbe el acceso a playas y ríos, mientras que las discotecas continúan clausuradas.