Ciencia.-Nueva especie de dinosaurio iguanodonte con rasgos únicos

Un nuevo género y especie de dinosaurio iguanodonte con rasgos únicos ha sido descrito a partir de un espécimen encontrado en la isla de Wight, en Reino Unido.



El nuevo dinosaurio Brighstoneus simmondsi, presentado en el Journal of Systematic Palaeontology, corresponde a un grupo que también incluye a los emblemáticos Iguanodon y Mantellisaurus. Hasta ahora, el material iguanodontiano encontrado en el Grupo Wealden (que representa parte del período Cretácico Temprano) en la Isla de Wight se ha referido normalmente a uno de estos dos dinosaurios - con huesos fósiles más gráciles asignados a Mantellisaurus y el material más grande y robusto asignado a Iguanodon.



Sin embargo, cuando el doctor Jeremy Lockwood, estudiante de doctorado del Museo de Historia Natural de Londres y de la Universidad de Portsmouth, examinó el espécimen, encontró varios rasgos únicos que lo distinguían de cualquiera de estos otros dinosaurios.



"Para mí, el número de dientes era una señal --explica--. El Mantellisaurus tiene 23 o 24, pero éste tiene 28. También tenía una nariz bulbosa, mientras que las otras especies tienen narices muy rectas. En conjunto, estas y otras pequeñas diferencias hacen que sea obviamente una nueva especie".



El dinosaurio herbívoro medía unos ocho metros de largo y pesaba unos 900 kg. El doctor Lockwood describe la especie y la denomina 'Brighstoneus simmondsi': Brighstoneus por el pueblo de Brighstone, cercano al lugar de la excavación, y simmondsi en honor al Keith Simmonds, que realizó el descubrimiento del espécimen en 1978.



El descubrimiento de esta nueva especie sugiere que hubo muchos más dinosaurios iguanodontes en el Cretácico Temprano del Reino Unido de lo que se pensaba, y que la simple asignación de especímenes de este periodo a Iguanodon o Mantellisaurus debe cambiar.



"Estamos viendo seis, tal vez siete millones de años de depósitos, y creo que la longitud del género ha sido sobreestimada en el pasado --destaca Lockwood--. Si este es el caso de la isla, podríamos ver muchas más especies nuevas. Parece muy improbable que dos animales sean exactamente iguales durante millones de años sin cambiar".



Por su parte, la doctora Susannah Maidment, científica del museo y coautora del trabajo, afirma que "la descripción de esta nueva especie muestra que existe claramente una mayor diversidad de dinosaurios iguanodontianos en el Cretácico Temprano del Reino Unido de lo que se pensaba. También muestra que el paradigma centenario de que los huesos de iguanodontes grácilmente encontrados en la isla pertenecen a Mantellisaurus y los elementos grandes a Iguanodon ya no puede ser corroborado", agrega.



La isla de Wight ha estado asociada durante mucho tiempo con el descubrimiento de dinosaurios, e incluso proporcionó los especímenes cruciales que llevaron a Sir Richard Owen a acuñar el término Dinosauria. Los autores concluyen que la descripción de Brighstoneus simmondsi como una nueva especie exige una reevaluación del material de la isla de Wight.



"Los dinosaurios británicos no son en absoluto algo que se haya acabado --asegura Lockwood--. Creo que podríamos estar ante un pequeño renacimiento".