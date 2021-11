Un polaco se lesiona en la pista de luge de Juegos-2022 y culpa al personal

El especialista polaco de trineo Mateusz Sochowicz sufrió un profundo corte en una pierna al golpear una barrera en la pista de los próximos Juegos Olímpicos de 2022 en Pekín, y denunció este martes la incompetencia del personal encargado.

Sochowicz, de 25 años, participaba en los entrenamientos oficiales supervisados por la Federación Internacional de Luge (FIL) para permitir a los deportistas descubrir la pista de Yanqing, construida especialmente para la cita olímpica de 2022 (4-20 febrero).

El accidente tuvo lugar a la altura en que la pista masculina, más larga, se une con la salida de pista femenina. El polaco impactó contra la barrera que delimita las dos pistas.

"En esta pista las dos primeras curvas son un gran problema. Me dieron luz verde para que saliese, así que salí por primera vez, negocié bien las dos primeras curvas", explicó Sochowicz en el portal polaco de información Onet.

"De repente, vi delante de mí una barrera en medio de la pista, salí de mi trineo y me hice un ovillo", explicó.

Al percutir la barrera se lesionó en la rodilla izquierda y sufrió un profundo corte en la pierna derecha: "Si no hubiese reaccionado podría haber acabado trágicamente", estimó.

"Tras el impacto miré mi pierna y vi mi hueso, estaba en shock", confesó Sochowicz, quien también cargó contra el hecho de que no llegó al hospital hasta una hora después del accidente.

"El equipo de la pista se mostró muy incompetente, no sabían en absoluto lo que debían hacer. Vino una persona y me quería tocar mi lesión con su guante, era una escena dantesca", lanzó el polaco, 27º en la prueba de trineo en los Juegos de 2018.

El vicepresidente del COI, Juan Antonio Samaranch, que dirige la comisión de coordinación de los Juegos de Pekín, precisó este martes que la Federación Internacional y los organizadores chinos investigan "meticulosamente la pista y las circunstancias en que se produjo el accidente".

"Y si hay que extraer la lección, como será probablemente el caso, nos pondremos manos a la obra", añadió.

Sochowicz, 20º en la Copa del Mundo 2020-21, no cerró la puerta a estar en los Juegos de la capital china.

"Espero estar, si la FIL me da una invitación para poder centrarme en mi curación. Pero no sé si podré recuperarme mentalmente. Si me vuelvo a ver en esta pista no sé si no tendría miedo a que me pase algo al salir de una curva".

En los Juegos Olímpicos de invierno de 2010 en Vancouver, el deportista georgiano de trineo Nodar Kumaritashvili falleció en un entrenamiento al salirse de la pista a 140 km/h.

