Ranking Hulu en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy lunes, 08 de noviembre

2. El valle del óxido

En una ciudad del cinturón obrero del suroeste de Pensilvania, el jefe de policía se verá obligado a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar en su dilema entre el deber y el corazón cuando el hijo de la mujer que ama es acusado de asesinato.

3. BMF

El drama del narcotráfico está inspirado en la historia real de dos hermanos que se levantaron de las deterioradas calles del suroeste de Detroit a fines de la década de 1980 y dieron a luz a una de las familias criminales más influyentes del país. Gira en torno a los hermanos Demetrius "Big Meech" Flenory y Terry "Southwest T" Flenory, quienes juntos llevaron su visión más allá del tráfico de drogas y hacia el mundo del hip-hop. El drama, según Starz, contará una historia sobre el amor, la familia y el capitalismo en la búsqueda del sueño americano.

4. Hightown

En medio del tráfico de drogas en Cape Cod, un cuerpo se lava en tierra y es descubierto por un oficial irreverente del Servicio Nacional de Pesca Marina, Jackie Quiñones, quien está decidida a ayudar a resolver el asesinato, incluso si los policías estatales no la quieren cerca del caso.

5. Boruto: Naruto Next Generations

En Konoha han entrado en una era de paz y modernidad. Los altos edificios despuntan en las calles, las pantallas gigantes muestran imágenes de todo tipo y los medios de transporte conectan los vairos distritos. Pese a que sigue siendo una aldea ninja, el número de civiles ha aumentado y la vida de los ninja ha cambiado. Boruto Uzumaki es hijo del Séptimo Hokage, Naruto Uzumaki y se ha unido a la Academia Ninja para aprender. Otros estudiantes lo menosprecian de inmediato y consideran que solo está ahí por ser "hijo del Hokage", pero pronto Boruto disipará todas esas dudas sobre él.

6. Padre de familia

Padre de familia es una comedia de animación para adultos creada por Seth MacFarlane para la Fox Broadcasting Company. La serie se centra en los Griffin, una mediocre familia compuesta por los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris y Stewie; y su antropomórfica mascota canina Brian. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island y gran parte de su humor se exhibe en forma de pequeños cortes que frecuentemente se mofan de la cultura americana.

7. Saturday Night Live

Saturday Night Live es un show televisivo nocturno estadounidense, emitido en vivo, que revolucionó la televisión en los años 70 con su combinación de sketches, comedia, variedad, actores, músicos, e invitados especiales. Ha sido una cantera generadora de talentos muy fuerte de varios guinistas, actores, escritores, productores y cantantes. Creado por Lorne Michaels y desarrollado por Dick Ebersol, el programa fue estrenado por la cadena de televisión NBC. Durante más de 30 años, el programa ha presentado personajes locos, situaciones humorísticamente extrañas, parodias de los presidentes y políticos de turno, sarcásticas burlas a celebridades contemporáneas de la música y del cine y shows musicales en vivo. Su reparto se compone de miembros repertorios, también conocidos como The Not Ready for Prime-Time Players (el nombre del reparto original del programa, que viene a significar «La Compañía No Apta para las Horas de Máxima Audiencia») y nuevos miembros quienes se conocen como The Featured Players («La Compañía Destacada»).

8. Bob's Burgers

Bob’s Burgers narra la historia de los Belcher, una familia disfuncional que regenta una hamburguesería situada entre un crematorio y la sede de organización que lucha por los derechos de los animales. En el día de su gran reapertura reciben la visita de unos inspectores de sanidad que investigan el rumor esparcido por Louise, la hija pequeña de Bob, de que en el restaurante servían carne humana proveniente del crematorio vecino con el único objetivo de superar a una compañera de clase que tiene un tío torero en España. Y lo que empieza siendo un desastre se acaba convirtiendo en todo un negocio.

9. Dopesick: Historia de una adicción

La historia de cómo una empresa desencadenó la peor epidemia de drogas en la historia de Estados Unidos. Mire en el epicentro de la lucha de Estados Unidos con la adicción a los opioides, desde una comunidad minera angustiada de Virginia, hasta los pasillos de la DEA y la opulencia de "un por ciento" Big Pharma Manhattan.

10. Chicago Fire

El espectáculo sigue las vidas de los bomberos y paramédicos que trabajan en el Departamento de Bomberos de la ciudad de Chicago en la estación de bomberos 51, formada por el Camión 81, el Escuadrón 3, la Ambulancia 61 y el Batallón 25.

