Un Brasil conmovido despidió a cantante Marília Mendonça

Brasil se despide conmovido de la joven cantante Marília Mendonça =(Fotos)= Goiania, Brasil, 6 Nov 2021 (AFP) - Miles de brasileños inundaron el sábado la ciudad natal de la estrella de la música popular Marília Mendonça para rendirle un emotivo homenaje, un día después de que muriera en un accidente aéreo a los 26 años. Mendonça, superestrella del "sertanejo" brasileño y ganadora del Grammy Latino, falleció el viernes con otras cuatro personas cuando una avioneta que la llevaba a un concierto se estrelló en una zona rural del estado de Minas Gerais, en el sureste del país. Su cuerpo fue trasladado en avión el sábado a Goiania, su ciudad natal, capital del estado central de Goiás. Grandes multitudes de fanáticos acudieron en masa a un estadio donde se llevó a cabo un velorio público masivo. Conocida por su voz aguda y canciones tristes, Mendonça irrumpió en una escena musical del country brasileño dominada durante mucho tiempo por los hombres y marcada por el machismo. Fue una figura destacada del floreciente género de "feminejo", o sertanejo hecho por mujeres.Pero su enorme base de seguidores incluía tanto hombres como mujeres. Muchos dolientes afuera del estadio en donde se celebró el velorio no encontraban las palabras para describir su tristeza."Es una emoción tan fuerte que no sabemos cómo expresarla. Es un dolor inmenso, para todos los brasileños", dijo a la AFP Matheus Alves, de 22 años."Fue una tremenda pérdida. Es un golpe tal que no tengo palabras para describirlo", declaró el estudiante de 16 años Gustavo Lacerda, antes de entonar una de las canciones de Mendonça, "Eu Sei de Cor" (Me lo sé de memoria).Los fanáticos comenzaron a hacer fila al amanecer afuera del estadio, con capacidad para 15.000 personas, donde grandes arreglos florales llegaban en flujo constante.Se esperaban unas 100.000 personas, según el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado. Se prevé que la estrella y un tío que trabajaba con ella, quien también murió en el accidente, sean sepultados más tarde en una pequeña ceremonia privada en un cementerio local. El productor de Mendonça y los dos pilotos también fallecieron luego de que el bimotor se estrellara cerca de una pintoresca cascada en las afueras de la ciudad de Caratinga, donde la artista tenía programado actuar. Las autoridades dijeron que el avión impactó una torre eléctrica cerca del aeropuerto de la ciudad, pero no está claro si eso causó el accidente o el avión ya venía cayendo.Oficiales de la fuerza aérea continuaban la investigación en el lugar el sábado. - Reina del sufrimiento - Apodada la "Reina del sufrimiento", era conocida por sus baladas de amor y desamor, pero también sobre el empoderamiento de las mujeres. Tenía unos 22 millones de suscriptores en YouTube, 39 millones de personas la seguían en Instagram y más de ocho millones en Spotify. Su muerte generó homenajes de figuras que van desde la leyenda de la música brasileña Caetano Veloso hasta la superestrella del fútbol Neymar y el presidente Jair Bolsonaro, quien dijo que el país estaba "en estado de shock". "Fue una de las más grandes artistas de su generación", escribió en Twitter el mandatario.Mendonça, sin embargo, no era seguidora del presidente derechista, acusado regularmente de sexismo. Fue incluso parte de un movimiento de reconocidas mujeres brasileñas opuestas al mandatario."Mujeres, quiero que piensen bien si quieren dar este paso atrás en sus vidas", dijo previo a las elecciones de 2018, que ganó Bolsonaro.El velorio de Mendonca y su tío fue transmitido en televisión nacional en vivo, y acaparó los titulares brasileños.Su madre llegó de la mano de dos ujieres, pero rápidamente se vio superada por la emoción y se marchó.La amplia masa de seguidores pasó delante de los ataúdes, algunos gritando el nombre de Mendonca o cantando sus canciones."Vinimos a despedirnos de nuestra gran Marília Mendonça y agradecerle por pasar estos años de su vida cantando para nosotros y haciendo volar nuestro corazón", dijo al sitio de noticias G1 el estudiante Davi Dyeimes Linares, quien recorrió 130 kilómetros para estar entre los primeros de la fila. bur-jhb/dg/lda/dl/rsr -------------------------------------------------------------