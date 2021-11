Nicaragua dice haber vacunado a más del 50 % de habitantes contra la covid-19

Fotografía de archivo de un joven recibe una dosis de la vacuna Sputnik Light contra el coronavirus en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 5 nov (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este viernes que ya ha vacunado contra la covid-19 a poco más del 50 % de su población, estimada en 6,5 millones de habitantes, según datos oficiales.

"Tenemos ya más del 50 % de nuestra población vacunada", anunció la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

La también primera dama detalló que, luego de aplicar 317.000 primeras y segundas dosis en la presente semana, la población inyectada alcanzó el 50,31 %.

Hasta inicios de octubre pasado Nicaragua no había logrado vacunar al 10 % de su población, lo que llevó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a solicitar a otros países apoyo para la nación centroamericana.

Murillo agradeció a la OPS, España y a Estados Unidos por la donación de millones de dosis de vacunas, así como al mecanismo Covax, que garantiza medicinas a países pobres.

El mecanismo Covax, que ha hecho llegar varios millones de vacunas contra la covid-19 a Nicaragua, donará otras 326.400 dosis el próximo martes, agregó la vicepresidenta.

TERCERA DOSIS DE REFUERZO

La esposa del presidente Daniel Ortega también anunció que en los próximos días Nicaragua empezará a aplicar el "refuerzo de tercera dosis de AstraZeneca a las personas que se vacunaron con Covishield", en su mayoría pacientes con enfermedades crónicas.

También informó del recibimiento de 1,32 millones de vacunas cubanas Abdala y Soberana 02, que el Gobierno de Ortega aplica a niños de 2 a 11 años, y a los adolescentes de 12 a 17 años.

Según el Ministerio de Salud, la covid-19 ha dejado 209 muertos y 16.7192 casos confirmados desde marzo de 2020.

Por su parte, la red de médicos independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 reporta 5.928 fallecidos con síntomas de la pandemia y 31.140 casos sospechosos, datos que no admite el Gobierno.

Nicaragua se ha caracterizado por no establecer medidas para detener la propagación de la pandemia y por promover aglomeraciones, con el objetivo de no afectar la economía, lo que ha despertado preocupación en la OPS.