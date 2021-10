La octogenaria banda mexicana El Recodo conquista los "likes" de YouTube

Los integrantes de la banda El Recodo (i-d) Poncho Lizárraga (director y clarinestista), Abel Moreno (trompetista), Geovanni Mondragón (vocalista), y Gustavo Pimentel (armónica y percusión) posan para Efe este miércoles durante una entrevista en Miami, Florida. La Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, para muchos "la madre de todas las bandas" mexicanas, quiere llevar a las nuevas generaciones la "música no comercial" con que arrancó hace 80 años, mientras conquista el mercado de los "likes" en internet con su nuevo disco "Esta vida es muy bonita". EFE/Jorge I. Pérez

Miami, 28 oct (EFE).- La Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, para muchos "la madre de todas las bandas" mexicanas, quiere llevar a las nuevas generaciones la "música no comercial" con que arrancó hace 80 años, mientras conquista el mercado de los "likes" en internet con su disco "Esta vida es muy bonita".

El nuevo álbum, que salió con 15 temas hace menos de un mes, muestra la versatilidad del grupo al incluir baladas, reggaecumbia y bachata, entre otros géneros, sin descuidar la esencia del sonido "sinaloense".

"Esta vida es muy bonita", la pieza que da título al disco, ya es regocijo para Luis Alfonso (Poncho) Lizárraga, clarinetista y director de la banda hace 29 años.

En una entrevista con Efe en Miami, "Poncho", como mejor le conocen "los amigos", pone por delante que en pocas semanas el tema cuenta ya con más de tres millones de visualizaciones en YouTube.

Concentrado "en el presente", como reza esta pieza escrita por Tláloc Noriega, el músico e hijo de Don Cruz Lizárraga, el fundador de la orquesta sinaloense en 1938, sabe que es importante "atender" al público que los sigue, tanto en redes sociales como en plataformas digitales.

El nuevo disco incluye la versión balada de "Hubiera sido como tú", un tema dado a conocer en versiones diferentes antes de la pandemia; "De ti me enamoré", un tema de amor; "Bum bum bum", una reggaecumbia y, entre otros, "Mazatlán FC", que se convirtió en el tema oficial del equipo de fútbol de esa ciudad.

Pero tanto "Poncho" como el vocalista Geovanni Mondragón destacan sin pensarlo el tema "Homenaje a un príncipe", un popurrí de canciones interpretadas por José José que han montado.

"Tiene muchas visitas en YouTube, más de 100 millones", dice Mondragón, quien es de la cuarta generación de músicos que pasa por la banda y cuenta con este su séptimo disco grabado con El Recodo.

El video que acompaña el homenaje a su compatriota José José, fallecido en Miami en 2019 y conocido como "El Príncipe de la Canción", muestra a una banda vestida de etiqueta interpretando temas como "El Triste", "La almohada" y "El amar y el querer".

Con el nuevo álbum El Recodo dará un concierto este jueves en Jalisco, México, para el próximo fin de semana regresar a Estados Unidos para una actuación en San Diego, California.

"Somos bendecidos en Estados Unidos. Acá tenemos ya un 90 % de personas vacunadas", afirma el director y detalla que la banda ya presentó su nuevo proyecto el pasado fin de semana en Fort Myers, en la costa oeste de Florida.

UN "ENCIERRO" REDONDO

"El año y meses que estuvimos encerrados salieron muchas cosas, desde un disco nominado a los (Latin) Grammy hasta este último que hicimos para entretener a la gente", explica el percusionista Gustavo Pimentel.

Pimentel se refiere al disco "Concierto Mundial Digital Live", grabado en vivo en mayo de 2021 y nominado a los premios Latin Grammy 2021 en la categoría de Mejor Álbum Banda, la nominación número 15 en la carrera de El Recodo.

"Fue muy extraño porque grabamos en vivo, pero con mamparas que dividían a los músicos", detalla Pimentel, quien dice que los momentos de cierre y apertura por los que ha pasado México con la pandemia "son como las luces de los semáforos".

"Concierto Mundial Digital Live" es un extenso registro de 28 temas conocidos de la banda, que van desde "Lo mejor de mi vida" hasta un popurrí con "Cielito lindo" y "Viva México".

El director, sin embargo, prefiere hablar del álbum "Sones Raíces", grabado un mes después, en junio.

Es un disco que como indica su nombre se vuelca hacia los orígenes de la Banda de Cruz Lizárraga, que comenzó su trayectoria en 1937 tocando para bailes populares y de alta sociedad, pero en 1938 se convirtió en la Banda El Recodo, en honor a la población sinaloense donde surgió.

"Yo le llamo música no comercial", dice el director sobre el origen de esta música "de tambora o de viento", que comenzó en Sinaloa como música instrumental, bajo la influencia de la música europea legada por inmigrantes.

"Son sones sinaloenses para que la gente joven los conozca. Queremos llevar nuestro folclor más allá de nuestras fronteras", explica Lizárra hijo sobre "Sones Raíces".

Con respecto al término "sones" aclara que no tiene nada que ver con el conocido género musical cubano, "aunque me encantan los sones de Cuba", hace la salvedad.

En un libro que acaba de editar la Universidad Autónoma de Sinaloa, "El Recodo, 80 años de trayectoria entre amigos", se describe como posible génesis de esta música, o de estos "sones", a una casa de importación de instrumentos musicales que abrieron en el siglo XIX dos hermanos de origen alemán, Jorge y Enrique Melchers.

De tal manera, con la formación de la banda, Don Cruz Lizárraga, nacido en 1918 y fallecido en 1995, le estaba devolviendo al mundo lo que tomó "prestado".

En octubre pasado, la Banda El Recodo recibió un reconocimiento por parte del Congreso de los Estados Unidos por su éxito y legado cultural.

"Fue la primera en muchas cosas, en tener cantantes, en salir de Sinaloa, de México y en actuar en los cinco continentes", puntualiza Lizárraga hijo.

Preguntado por la denominación de "madre de todas las bandas" aclara: "El público nos pone los motes y nosotros los aceptamos con cariño".