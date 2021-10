Ricardo Arjona agota las entradas para su concierto de junio en Puerto Rico

Imagen de archivo del artista guatemalteco Ricardo Arjona. EFE/ Nicolás Rodríguez

San Juan, 22 oct (EFE).- El artista guatemalteco Ricardo Arjona agotó las entradas para su concierto en Puerto Rico del próximo 11 de junio en una presentación incluida en el espectáculo "Blanco y Negro Tour".

La organización del evento informó este viernes a través de un comunicado de que Ricardo Arjona colgó el cartel de "no hay boletos" para el concierto que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico a las 8:00 de la noche del 11 de junio.

Los que ya cuenta con una entrada para el concierto deberán tener en cuenta que solamente podrán acceder al evento las personas que estén completamente vacunadas contra la covid-19.

Toda persona con boleto deberá mostrar su identificación y tarjeta de vacunación con las dosis completas contra la covid-19.

Además, deberá cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por el personal en todo momento.

Más de un millón y medio de personas disfrutaron en vivo su anterior gira, "Circo Soledad", y sobre tres millones de personas presenciaron "Hecho a la Antigua", el "streaming" más visto en la historia de la música iberoamericana.

La gira, a cargo de Loud and Live, llevará a Arjona a lo largo de 25 ciudades de Norteamérica en 2022.

La información de que no hay ya boletos para el concierto de Arjona en Puerto Rico coincide con la presentación del video de la "De la ilusión al miedo", segundo corte de su disco "Negro", protagonizado por la apneísta, bailarina y cineasta francesa Julie Gautier.