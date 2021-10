Empleados de Netflix protestan ante la sede de la compañía en Hollywood

Fotografía de archivo de las instalaciones de Netflix en Los Ángeles, California. EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA

Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- Un centenar de personas, entre ellas varios empleados de Netflix, se manifestaron este miércoles frente a la sede de la plataforma televisiva por la emisión de "The Closer", un programa del cómico Dave Chappelle cuyos comentarios sobre la gente transgénero han causado gran controversia.

La manifestación, convocada por algunos trabajadores de Netflix en sus oficinas de Hollywood, llegó una semana después de que la compañía suspendiera a tres empleados que interrumpieron una reunión directiva en señal de protesta y despidiera a otro que filtró información confidencial referente al polémico programa.

"The Closer", un especial que sigue el formato "stand up comedy" producido por Dave Chappelle, se estrenó en Netflix a principios de octubre y ha sido recibido con una fuerte oposición por parte de algunos empleados de la plataforma.

En él, Chappelle afirma que la comunidad de personas trans tiene la piel "muy fina" y apoya los mensajes en los que la escritora J.K. Rowling defendió su postura "TERF", un término acuñado para agrupar al movimiento feminista que excluye a las personas transexuales.

Asimismo, el comediante critica la denominada "cultura de la cancelación".

Según una lista de demandas publicada esta semana, los trabajadores descontentos no piden la retirada del programa, en su lugar recomiendan que Netflix añada una etiqueta que alerte de que contiene comentarios ofensivos para las personas trans.

También reclaman la apertura de una unidad que promueva el fichaje de personas trans tanto delante como detrás de las cámaras.

La polémica ha obligado a Ted Sarandos, fundador de Netflix, a defender el documental.

"Al igual que con otros talentos, trabajamos arduamente para respaldar su libertad creativa, aunque esto significa que siempre habrá contenido en Netflix que algunas personas crean que es dañino", explicó en un comunicado interno difundido por Variety.

"No permitimos títulos que inciten el odio y la violencia y no creemos que 'The Closer' cruce esa línea", justificó en su mensaje, del que luego se arrepintió en otra entrevista con el mismo medio al decir que faltó "humanidad" en su sus palabras.

En un nuevo comunicado corporativo, Netflix ha apoyado la manifestación: "Valoramos a nuestros colegas y aliados trans, y entendemos el profundo daño que se ha causado. Respetamos la decisión de cualquier empleado que decida protestar y reconocemos que tenemos mucho más trabajo por hacer tanto dentro de Netflix como en nuestro contenido".