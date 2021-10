Julio Velarde seguirá al frente del banco central de Perú

(Bloomberg) -- El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció a última hora del jueves que Julio Velarde, uno de los jefes de bancos centrales con más años de servicio en América Latina, continuará en el cargo, en una medida que probablemente tranquilizará a los inversionistas dado su historial de salvaguardar un fuerte crecimiento y lograr una baja inflación.

El anuncio de Castillo se produce tras un cambio de gabinete el miércoles por la noche, que reemplazó al primer ministro de extrema izquierda, Guido Bellido, por una opción más convencional, la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez, en un intento por mejorar las relaciones con los legisladores. Los activos peruanos subieron de forma generalizada el jueves.

El jueves, el banco central de Perú, al mando de Velarde, subió su tasa clave por tercer mes consecutivo al 1,5% después de que la inflación alcanzara el nivel más alto en 12 años y la volatilidad política hiciera tambalear la moneda. Al igual que otros bancos centrales de América Latina que manejan metas de inflación, el Banco Central de Reserva del Perú está luchando contra una inflación que supera el objetivo establecido, la cual ha sido impulsada por la demanda reprimida de los consumidores a medida que las economías se reabren.

Paralelamente, Castillo nombró a los economistas Roxana Barrantes, José Távara y Germán Alarco como miembros del directorio del banco, según anunció el presidente en su cuenta de Twitter.

La composición del directorio fue un factor importante para que Velarde permaneciera en el cargo, ya que había dejado en claro en una conferencia de prensa el mes pasado que no quería conflictos entre los responsables de la política.

De los miembros anunciados por Castillo, Alarco puede convertirse en una voz disidente. Alarco trabajó en el banco central a principios de la década de 1990, ha sido viceministro de economía y miembro del directorio de Petroperú. Considerado un economista heterodoxo, propuso “cambiar el estatuto social del banco central” en una entrevista con la revista Ideele.

Távara, profesor de la Universidad Católica del Perú, es considerado un economista de centro izquierda. Se ha manifestado en contra de la concentración del mercado en declaraciones a los medios de comunicación.

Barrantes, quien también trabaja en la Universidad Católica del Perú, es un economista de centro que ha sido asesor del Ministerio de Energía y Minas.

La composición completa del directorio será determinada por el Congreso, que deberá nombrar a otros tres miembros en los próximos días.

