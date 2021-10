Piñera, señalado por evasión y compraventa de polémica mina en Islas Vírgenes

Fotografía de archivo del presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/ Nathalia Aguilar

Santiago de Chile, 3 oct (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, negoció en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas la compraventa del polémico megaproyecto minero Dominga, según reveló este domingo una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Los "papeles de Pandora", un trabajo que apunta a tres presidentes latinoamericanos en activo y 11 retirados que escondieron millonarias fortunas para no pagar impuestos, apunta a que la familia Piñera Morel fue la mayor accionista de este proyecto minero que vendió al empresario Carlos Alberto Délano, uno de los mejores amigos de presidente.

En sus inicios, Piñera, su familia y Délano reunían el 56 % de las acciones del negocio, siendo el 33 % del actual presidente y de su familia, que eran los principales accionistas.

El reparto de los derechos se mantuvo hasta diciembre de 2010, según apunta la exclusiva, año en el que Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios, incluido el de Piñera, que entonces llevaba nueve meses en el poder para su primer mandato no consecutivo (2010-2014).

Una parte de la transacción se selló con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, de acuerdo al ICIJ.

En el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, de acuerdo con Ciper, el medio chileno que colaboró en la investigación con el consorcio.

Al ser preguntado por la responsabilidad Piñera por los medios a cargo de la investigación, el gerente de las empresas de la familia presidencial aseguró que el mandatario no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado del proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial que se abrió en su momento sobre la operación acabó en sobreseimiento.

El megaproyecto minero Dominga se aprobó el pasado agosto por una comisión ambiental y el apoyo de diez secretarios regionales ministeriales, tras ser rechazado en 2017 por el Gobierno chileno de Michelle Bachelet y por un tribunal ambiental.

Tras una reclamación que había interpuesto la empresa responsable del proyecto, Andes Iron, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se dio luz verde a la criticada iniciativa, que busca construir una mina de hierro y cobre que produzcan más de 150.000 toneladas minerales.

Piñera, quien es una de las mayores fortunas del país y dejará el poder en marzo de 2022, es junto al ecuatoriano Guillermo Laso y el dominicano Luis Abinader uno de los tres mandatarios latinoamericanos en activo salpicados por esta investigación, que ha vuelto a remecer al mundo después de los Papeles de Panamá de 2016.

También se encuentran once exmandatarios de la región, entre los que se destacan los colombinos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, además de otras 90 autoridades de alto nivel.

La indagación cobra especial relevancia en Latinoamérica, donde cada año se le escapan al fisco más de 300.000 millones de dólares en evasión de impuestos, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Del resto del mundo, se apunta al rey Abdalá II de Jordania, que gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares; líderes de República Checa, Kenia y Rusia y multitud de personajes de la esfera pública que ocultaron a las autoridades propiedades y dinero en efectivo.

Los "papeles de Pandora" contaron con la participación de 150 medios de comunicación de todo el mundo y 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos.