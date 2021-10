El heredero del último zar de Rusia se casa, 104 años después de la Revolución

San Petersburgo, 1 Oct 2021 (AFP) - Es un hecho inédito en Rusia desde la Revolución de 1917. El heredero del último zar de Rusia, ejecutado por los bolcheviques, se casó este viernes en San Petersburgo en presencia de varios reyes de Europa.El gran duque Gueorgui Romanov, de 40 años, contrajo matrimonio con la italiana Rebecca Bettarini, de 39 años. La ceremonia tuvo lugar en la catedral de San Isaac, en el corazón de la antigua capital imperial, en el noroeste del país.Durante la ceremonia, la pareja avanzó por el templo, cada uno con un cirio en la mano, detrás de dos sacerdotes con vestimentas doradas, según una fotógrafa de la AFP presente en el lugar.El heredero del zar, con una barba fina y grisácea, llevaba un traje negro y un chaleco amarillo, mientras que su prometida iba con un largo vestido blanco con los emblemas del imperio ruso bordados en oro.Varias mujeres y muchachas jóvenes, que lucían trajes tradicionales rusos, ayudaron a la prometida a llevar su vestido.Siguiendo la tradición ortodoxa, les pusieron una corona a los futuros marido y mujer.Según los organizadores, había unos 1.500 invitados, entre ellos la reina emérita española Sofía, el rey depuesto de Bulgaria Simeón II y su mujer Margarita, la princesa Lea de Bélgica, y otros representantes de las familias reales europeas.El primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, y su marido, Gauthier Destenay, también estaban invitados, así como la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova.El portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo a la prensa que el mandatario "no tenía previsto felicitar al joven matrimonio". "Este casamiento no está en nuestra agenda", afirmó Dmitri Peskov.Galina Bobrova, una vecina de San Petersburgo, se acercó el viernes por la mañana a la catedral de San Isaac para ver al heredero del zar y su prometida."Les deseo que sean felices. Evidentemente, la monarquía forma parte de nuestro pasado, pero me parece interesante", aseguró a la AFP.La última boda en Rusia de un miembro de la familia Romanov fue la del zar Nicolás II y la emperatriz Alejandra, hace 127 años. - "Historia de Rusia" -Nacido en Madrid y graduado de Oxford, Gueorgui Romanov es hijo de la gran duquesa María Romanova, nieta del gran duque Kirill.Este último era primo de Nicolás II, el último zar de la dinastía Romanov, que reinó más de 300 años en Rusia hasta la revolución de febrero de 1917.Los bolcheviques apresaron al monarca depuesto y lo fusilaron un año después, en los Urales, junto con su esposa, la emperatriz Alejandra, sus cuatro hijas y su hijo.Enterrados durante mucho tiempo en un lugar mantenido secreto por el poder soviético, sus restos fueron trasladados en 1998 a la catedral de San Petersburgo.Fueron canonizados en el año 2000 por la Iglesia ortodoxa rusa y reconocidos oficialmente en 2008 como víctimas del bolchevismo por la justicia. El gran duque Gueorgui Romanov conoció a su prometida en Bruselas, donde ambos trabajan para instituciones europeas.Rebecca Bettarini, hija de un diplomático, se convirtió a la religión ortodoxa y fue rebautizada como Victoria Romanovna.Instalado en Moscú desde hace tres años, cerca del Kremlin, el gran duque afirma que se dedica a proyectos caritativos. En una entrevista al medio ruso Fontanka, publicada el miércoles, explicó que eligió casarse en San Petersburgo por "muchas razones". Esta ciudad, según él, representa "la historia de Rusia, la historia de la casa Romanov".mak-rco/pop/eb/jvb -------------------------------------------------------------