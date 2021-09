Peso chileno avanza en medio de apetito por el riesgo: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas se enfrentan a una sesión de baja volatilidad al tiempo que una percepción positiva en los mercados de valores globales no logra impulsar un rally generalizado entre las monedas latinoamericanas.

El peso chileno se fortalecía a 787,2 por dólar, todavía confinado en su rango de 770-796 por dólar.

El primer debate presidencial de Chile realizado el miércoles por la noche produjo pocas sorpresas y no provocó una reacción significativa del mercado.

Nicholas Watson, director gerente de Teneo, escribió en una nota que el candidato de izquierda Gabriel Boric salió en gran parte ileso del debate y probablemente seguirá siendo el favorito.

El peso colombiano y el sol peruano apenas registraban variación y la escasa agenda local deja a los operadores enfocados en los catalizadores internacionales como la Fed y la situación de la deuda de la empresa inmobiliaria china Evergrande.

Los futuros de S&P, los índices bursátiles europeos y la mayoría de las divisas de los mercados emergentes se enfrentan a una sesión alcista después de que la Fed dejara la puerta abierta a un estímulo extendido.

El aumento de 7 a 10 puntos básicos en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos está impulsando las curvas de swap locales al alza. Tanto los swaps de Cámara como los de IBR están experimentando un movimiento de la misma magnitud.

Los funcionarios chinos pidieron a los Gobiernos locales que se preparen para la caída de Evergrande, informó Dow Jones Newswires el jueves, incluso cuando Pekín inyectó más efectivo en el sistema y los reguladores instruyeron a la compañía para evitar un default a corto plazo.

