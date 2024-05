La madre de Antonio Tejado, decaída, guarda silencio tras su tensa discusión con María del Monte

A punto de cumplirse tres meses de su entrada en prisión por su presunta implicación en el violento robo a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal, surgen nuevas informaciones que ponen a Antonio Tejado contra las cuerdas. Y es que según ha revelado el programa 'Equipo de investigación' el sobrino de la folclórica habría cobrado 5.000 euros por dar información sobre su tía y su pareja cuando no había salido a la luz su relación sentimental. No sería la única vez que habría traicionado a la artista, puesto que en varias ocasiones habría alertado a los paparazzi de su paradero y sus planes a cambio de dinero. Algo que María sospecharía, aunque habría 'callado' por la especial relación que tenía con su hermano Juan Carlos Tejado, padre de Antonio, fallecido por Coronavirus en mayo de 2021. Y aunque hasta ahora se apuntaba a que la cantante, su cuñada María José y su sobrino Chema Tejado seguían unidos a pesar de lo durísimas de las circunstancias a raíz de la entrada en la cárcel de Antonio, parece que todo habría saltado por los aires. Al parecer, la madre y el hermano del ex de Chayo Mohedano creen que María del Monte está dificultando su puesta en libertad y la tensión sería tal que hace unos días la madre de Tejado llamó a la folclórica para recriminarle su actitud y habrían tenido una fuerte discusión. Una información que María José no confirma ni desmiente. Alicaída y sin ocultar lo sobrepasada que está con todo lo que se está diciendo sobre su hijo, la cuñada de la cantante ha preferido guardar silencio y dejar en el aire qué hay de cierto en su tenso enfrentamiento telefónico con ella. El momento, ¡en el siguiente vídeo!