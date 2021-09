Acciones bajan y fortunas registran pérdidas de US$135.000M

Hui Ka Yan

(Bloomberg) -- Una baja global en los mercados de valores provocado por los temores de inversionistas en torno a Evergrande Group de China golpeó a las mayores fortunas del mundo este lunes, lo que provocó que las 500 personas más ricas del mundo perdieran un total de US$135.000 millones.

Elon Musk de Tesla Inc. lideró las caídas, en tanto que su patrimonio neto bajó US$7.200 millones a US$198.000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. En segundo lugar, Jeff Bezos, fundador de Amazon.com Inc., con base en Seattle perdió US$5.600 millones, reduciendo su fortuna a US$194.200 millones.

La crisis de Evergrande, el desarrollador inmobiliario más endeudado de China, y la represión regulatoria sobre ese sector avivaron los temores sobre un posible contagio financiero. Los mercados también reaccionaron ante la advertencia de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, de una posible catástrofe económica si los legisladores no logran elevar el techo de la deuda.

El S&P 500 bajó 1,7%, la mayor caída desde mayo.

El fundador y presidente de Evergrande, Hui Ka Yan, continuó su caída precipitada en la lista de riqueza de Bloomberg, en tanto que las acciones de la compañía retrocedieron a su nivel más bajo en una década. Su fortuna ahora es de US$7.300 millones, por debajo de un pico de US$42.000 millones en 2017.

Los mayores promotores inmobiliarios de Hong Kong lideraron algunas de las caídas más pronunciadas en el índice Hang Seng de Hong Kong. Los multimillonarios inmobiliarios Lee Shau-Kee, Yang Huiyan, Li Ka-Shing y Henry Cheng registraron pérdidas por más de US$6.000 millones combinados.

Colin Huang, fundador de la plataforma de comercio electrónico Pinduoduo Inc., ha perdido US$29.400 millones en lo que va del año, más que nadie en China, incluyendo los US$2.300 millones de este lunes.

