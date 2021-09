Jason Sudeikis y Jean Smart, mejores intérpretes de comedia en los Emmy

Fotografía de archivo en la que se registró al actor estadounidense Jason Sudeikis, en Venecia (Italia). EFE/Andrea Merola

Los Ángeles (EE.UU.), 19 sep (EFE).- Jason Sudeikis por "Ted Lasso" y Jean Smart por "Hacks" confirmaron las quinielas previas y se llevaron este domingo los Emmy de mejor actor y mejor actriz de una comedia, respectivamente.

Sudeikis, que es el corazón de la amable comedia "Ted Lasso" sobre el mundo del fútbol, se impuso en su categoría a Anthony Anderson ("black-ish"), Kenan Thompson ("Kenan"), William H. Macy ("Shameless") y Michael Douglas ("The Kominsky Method").

Smart, la brillante y ácida humorista de "Hacks", se llevó el galardón en un apartado en el que también fueron nominadas Tracee Ellis Ross ("black-ish"), Allison Janney ("Mom"), Aidy Bryant ("Shrill") y Kaley Cuoco ("The Flight Attendant").

En su discurso de agradecimiento, Sudeikis dijo que "Ted Lasso", una comedia de Apple TV+, es una serie sobre "la familia, los profesores y mentores, y los compañeros de equipo".

"Yo no estaría aquí sin esas tres cosas", afirmó.

Sudeikis, que en "Ted Lasso" da vida a un entrañable entrenador con pocos conocimientos de fútbol pero una intuición muy particular, también dio las gracias a sus colegas de reparto en la serie.

"Solo soy tan bueno como vosotros me hacéis parecer", aseguró.

Por su parte, Smart, que también logró una candidatura en estos Emmy como mejor actriz de una serie dramática por "Mare of Easttown", ensalzó sobre el escenario que hacer "Hacks", una comedia de HBO Max, fue "muy emocionante.

La actriz se acordó asimismo de su difunto marido, Richard Gilliland, que falleció hace seis meses.

"No estaría aquí sin él", dijo Smart, que recibió una gran ovación en pie por parte del público.

La 73 edición de los Emmy, los reconocimientos más importantes de la pequeña pantalla, se está celebrando este domingo en Los Ángeles (EE.UU.) con una gala presencial pero con aforo reducido por el coronavirus.