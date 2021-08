El Gobierno de Perú eleva la proyección del PIB hasta el 10,5 % para 2021

Según el Marco Macroeconómico Multianual publicado este viernes por el Ministerio de Economía y Finanzas, Perú podría cerrar 2021 con una subida del producto interno bruto (PIB) del 10,5 %, como resultado de la "fuerte recuperación de la actividad económica". EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Perú elevó de 10 % a 10,5 % la proyección para el crecimiento de la economía peruana para 2021 y estimó que el país andino podría registrar uno de los mayores crecimientos económicos a nivel mundial entre este año y el próximo.

Según el Marco Macroeconómico Multianual publicado este viernes por el Ministerio de Economía y Finanzas, Perú podría cerrar 2021 con una subida del producto interno bruto (PIB) del 10,5 %, como resultado de la "fuerte recuperación de la actividad económica", impulsada tanto por factores internos como externos.

Aunque la nueva proyección es ligeramente más optimista que la anterior (10 %), estos resultados aún no permitirían al Perú recuperarse este año del desplome interanual del 11,12 % que sufrió su economía en 2020, cuando el país interrumpió 22 años consecutivos de crecimiento y registró la peor caída en las últimas tres décadas.

El documento elaborado por la cartera económica y aprobado en el Congreso estima que la economía peruana mantendrá su dinamismo también en 2022, cuando se espera un crecimiento del 4,8 %, impulsado por el incremento del gasto privado, el avance de las exportaciones y la mejora de la demanda externa.

"Con ello, Perú será uno de los países que liderará el crecimiento a nivel mundial en 2021 y 2022, en un contexto de recuperación de las fortalezas macroeconómicas", aseguró el ministerio en un comunicado.

CUENTAS FISCALES

Las proyecciones macroeconómicas del Ejecutivo sostienen, además, que el déficit del sector público no financiero se reducirá este año al 4,7 % del PIB, marcando así "el inicio de un proceso de consolidación fiscal gradual, que permitirá preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas".

Para los próximos años, se prevé que el déficit fiscal se reduzca gradualmente hasta llegar al 1,0 % del PIB en 2025.

A pesar del impacto de la pandemia del coronavirus en la salud de la economía peruana, el ministerio auguró que Perú se mantendrá como uno de los países con las cuentas fiscales más sólidas de la región, con bajos niveles de deuda y déficit fiscal.

CRECIMIENTO DEL 4,1 % EN 2023-2025

El Gobierno también revisó al alza la inversión privada para 2021 al estimar que crecería un 20,0 % y retornaría a sus niveles prepandemia, favorecida por el fuerte impulso de la inversión no minera.

En 2022, se prevé que la inversión privada crezca un 5,5 %, sostenida por la continuidad en la ejecución de grandes obras de infraestructura, y que el gasto público aumente en 3,2 %.

Finalmente, el ministerio pronosticó que la economía peruana trepará un promedio de 4,1 % en el periodo 2023-2025, debido principalmente al crecimiento sostenido de la demanda interna.

También tendrá un impacto positivo el retorno a la normalidad de las actividades más afectadas por la pandemia, el incremento de las exportaciones y la continuidad de medidas para impulsar la competitividad y productividad.