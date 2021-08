Polonia completa el rescate de 800 personas y no enviará más vuelos a Kabul

EFE/EPA/RADEK PIETRUSZKA

Cracovia (Polonia), 25 ago (EFE).- El Gobierno polaco anunció este miércoles que una vez despegue desde Kabul el avión militar polaco que se encuentra la capital afgana no enviará más vuelos a Afganistán, aunque Polonia seguirá colaborando "dentro del marco aliado".

Michal Dworczyk, jefe de la Cancillería del primer ministro, aseguró en una entrevista radiofónica que "si nada cambia la situación en Afganistán, esta noche debería partir hacia Polonia el último vuelo".

"Dependemos en gran medida de nuestros aliados los estadounidenses, quienes son responsables de la seguridad del aeropuerto de Kabul", precisó.

Dworczyk dijo que en total, alrededor de 800 personas habrán sido evacuadas hacia Polonia, donde deberán primero pasar una cuarentena sanitaria y después podrán solicitar el estatus de refugiado.

"Por supuesto, intentaremos que todos aquellos que quieran quedarse en Polonia puedan asentarse aquí", aseguró.

Agregó que "este no es el final de las acciones relacionadas con la evacuación", pues aún permanecen allí funcionarios y soldados polacos que regresarán a Polonia tras los últimos afganos evacuados.

Alrededor de cien soldados polacos se encuentran en el aeropuerto de Kabul para ofrecer seguridad en las labores de evacuación de civiles y está previsto que permanezcan allí hasta el 16 de septiembre.

Además, Dworczyk afirmó que su gobierno continuará "operando en el marco del apoyo aliado" en las operaciones de rescate por un período de "hasta tres meses", aunque los próximos vuelos "no tienen que venir necesariamente de Afganistán y no necesariamente serán vuelos de aviones militares polacos".

"La gran mayoría de las personas que trabajaron en colaboración con el contingente militar polaco o la misión diplomática polaca ya han sido evacuadas a Polonia o están de camino a nuestro país", señaló.

Hasta ahora, Polonia ha estado empleando aviones militares para transportar a refugiados desde Kabul hasta Uzbekistán, donde se les transfiere a una aeronave civil de la compañía estatal LOT para completar el traslado a Polonia. EFE

mag/egw/pi