EEUU apura la evacuación de Kabul al acercarse la fecha límite del 31 de agosto

actualiza cifras de evacuaciones ///Washington, 23 Ago 2021 (AFP) - El ejército estadounidense evacuó a miles de personas más a través del aeropuerto de Kabul durante las últimas 12 horas, dijo el lunes un funcionario de la Casa Blanca, cuando Washington intenta terminar el transporte aéreo antes del 31 de agosto, la fecha límite para que sus tropas dejen Afganistán.En las 12 horas previas a las 15H00 locales del lunes (19H00 GMT), unas 10.900 personas fueron evacuadas desde el aeropuerto internacional Hamid Karsai, dijo el funcionario al actualizar cifras divulgadas antes por el Pentágono.La cantidad de personas sacadas de Afganistán desde julio en vuelos estadounidense llegó a unas 53.000, de las cuales 48.000 desde que se intensificaron los vuelos el 14 de agosto cuando los talibanes entraban en Kabul.Más temprano el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que entre los evacuados se cuentan "varios miles" de estadounidenses así como miles de afganos que trabajaron para las fuerzas de Estados Unidos y se postularon o recibieron visas especiales. Entre los afganos se cuentan muchos considerados en situación de riesgo por su trabajo en organizaciones no gubernamentales, medios y otros trabajos.Destacó que la meta sigue siendo retirar todas las fuerzas estadounidenses de Kabul antes del 31 de agosto, fecha límite fijada por el presidente Joe Biden para la retirada militar de Afganistán.Esta meta se mantiene a pesar de las objeciones de los aliados de la OTAN, que temen que los vuelos desde Kabul sean suspendidos unos días antes del 31 de agosto para permitir la evacuación de los 5.800 soldados estadounidenses desplegados en el aeropuerto para la apoyar la propia operación. - "Tenemos tiempo" -En vísperas de una reunión virtual del G7 dedicada a Afganistán, Kirby no descartó un aplazamiento del plazo. Para Estados Unidos, "el objetivo es lograr que la mayor cantidad de personas se vayan lo más rápido posible", dijo. "El objetivo es intentar hacer todo lo que podamos antes de fin de mes". En la Casa Blanca, el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, eludió preguntas sobre un posible aplazamiento de la fecha límite y repitió que la administración estadounidense estaba evaluando la situación "día a día". Dijo que Biden había hablado con el primer ministro británico, Boris Johnson, el lunes. "Seguimos en estrecho contacto con aliados y socios para coordinar la evacuación de sus propios ciudadanos y su personal prioritario", dijo Sullivan. Estimó que queda tiempo suficiente para evacuar a todos los ciudadanos estadounidenses que quieran irse del país."Como ya ha dicho el presidente, creemos que tenemos tiempo de aquí al 31 para evacuar a todos los estadounidenses que lo deseen", dijo.Funcionarios alemanes, británicos y franceses afirmaron el lunes que las evacuaciones que realizan podrían continuar después del 31 de agosto, y dijeron que quieren que la fuerza de Estados Unidos permanezca en el terreno para ayudar al transporte aéreo internacional.pmh/led-sl/vgr/ad/lda/gm/ll ------------------------------------------------------------- RecuadroEEUU moviliza aviones comerciales para salir de Afganistán, un dispositivo poco usado Por Delphine TOUITOU =(Fotos archivo)= Washington, 23 Ago 2021 (AFP) - Para la evacuación de personas de Afganistán, Estados Unidos apeló a una alianza militar-civil posterior a la Segunda Guerra Mundial que se ha activado solo dos veces antes: en 1990-1991, durante la Guerra del Golfo, y en 2003, durante la invasión de Irak.La Flota Aérea de Reserva Civil (CRAF en inglés) es un "programa cooperativo y voluntario" entre el gobierno y las aerolíneas privadas, que permite al ejército estadounidense utilizar aviones comerciales en situaciones de emergencia cuando necesita capacidad adicional.El origen de la asociación se remonta a la salida de Berlín durante la Guerra Fría y permite al Departamento de Defensa (DOD) "aumentar ... la capacidad de los aviones durante una crisis relacionada con la defensa nacional", según el Departamento de Transporte. Las compañías aéreas ofrecen voluntariamente sus aeronaves al programa CRAF a través de acuerdos contractuales con el Comando de Transporte de Estados Unidos (USTRANSCOM), que maneja el sistema global de transporte de defensa estadounidense. A cambio, "los transportistas participantes tienen preferencia en el transporte de carga comercial en tiempo de paz y tráfico de pasajeros para el DOD".Todos los participantes de la CRAF deben ser transportistas estadounidenses totalmente certificados por la Administración Federal de Aviación (FAA). - Guerra del Golfo -La CRAF fue creada el 15 de diciembre de 1951, menos de tres años después de que aviones civiles fueras convocados para aliviar el bloqueo soviético de Berlín, y no se activó hasta la Guerra del Golfo al comienzo de los años 1990.Para la "Operación Tormenta del desierto", de agosto de 1990 a mayo de 1991, el Pentágono inicialmente requisó 38 aviones pertenecientes a 16 compañías para transportar tropas y materiales al Golfo Pérsico.Pero en enero de 1991, el entonces secretario de Defensa, Dick Cheney, pidió aviones adicionales. Fueron requisadas 181 aeronaves, pertenecientes a 20 aerolíneas.- Invasión de Irak -La segunda activación de la CRAF fue desde febrero a junio de 2003, durante la "Operación Libertad iraquí".En esa ocasión, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, pidió a 22 aerolíneas que proporcionaran 47 aviones y 31 aviones de carga para el transporte de pasajeros y equipo militar. - Salida de Afganistán -El domingo, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ordenó la activación de la CRAF para ayudar en la "evacuación de Afganistán de ciudadanos y personal estadounidenses, solicitantes de SIV y otras personas en riesgo".Los aviones civiles no volarán a la capital afgana controlada por los talibanes, sino que se usarán para trasladar pasajeros desde refugios temporales seguros a sus destinos finales. Esto permitirá a los aviones militares concentrarse en operaciones de salida e ingreso a Kabul, dijo el Pentágono en un comunicado. En total, 18 aviones de las compañías American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines, Omni Air, Hawaiian Airlines y United Airlines, serán utilizados para evacuar a las personas que huyen de los talibanes en Afganistán.