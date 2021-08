Grace deja casi una decena de muertos en México

Actualiza con saldo de muertos que asciende a 8 personas y boletín del NHC a las 18h00 GMT en párrafos 1 a 7 ///Tecolutla, México, 21 Ago 2021 (AFP) - Grace, degradado a tormenta tropical pero que tocó tierra en México como huracán mayor, ha dejado al menos ocho muertos en el estado de Veracruz (este), donde se reportan además cuantiosos daños materiales."Lamentablemente tenemos siete decesos" en la capital estatal Xalapa y uno más en la ciudad de Poza Rica, dijo en rueda de prensa este sábado Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, el estado más afectado por el fenómeno.A las 18H00 GMT, Grace se localizaba a 55 kilómetros de Ciudad de México con vientos sostenidos de 75 km/h y se desplazaba a 20 km/h, según el reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).García detalló que el mayor número de víctimas se registró en una zona habitacional de Xalapa, donde una ladera se derrumbó sobre una pequeña casa. "Tenemos aquí el deceso de seis personas, la madre y los menores", detalló.Una menor más murió en otro sector de Xalapa, mientras que la octava víctima es una "persona mayor que transitaba en la calle en un momento crítico y se le vino un domo encima" en Poza Rica.Las autoridade de Veracruz también reportaron al menos tres desaparecidos.Se espera que el fenómeno "se debilite a depresión tropical por la tarde y se disipe el domingo temprano", detalló el NHC.A primera hora de este sábado, Grace tocó tierra como un huracán categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson (de 5) en el municipio de Tecolutla, en el norte de Veracruz. -"Me dejó sin techo"- En la zona de playa de Tecolutla, Esteban Domínguez, con el rostro protegido por una mascarilla, observa con lágrimas en los ojos la palapa (choza) reducida a escombros que albergaba su restaurante. Tenía esperanza de irse "medio recuperando" de la caída en el turismo por la pandemia de covid-19."Es el esfuerzo de muchos años. Estando a la orilla de la playa sabemos que esto así es. De aquel lado tengo mi pobre casa, pero me la acabó, me dejó sin techo, sin muebles", dice a la AFP.Las calles de Tecolutla, con unos 24.000 habitantes, eran prácticamente intransitables debido a los numerosos árboles, láminas y otros materiales que salieron volando por la fuerza de los vientos de Grace que superaron los 200 km/h.En Casitas, una pequeña comunidad turística de la zona visitada sobre todo por capitalinos, el pescador Domingo Hernández recorre la playa, con el mar revuelto y unas cuantas palapas que resistieron.Su casa se quedó sin techo con el huracán encima. "Se voló toda la lámina. Estuve ahí aguantando. Estábamos mi esposa, mi hija y yo. Sólo aguantó una partecita del techo", contó este pescador, quien tiene el consuelo de que su lancha no sufrió daños. - Alerta por ríos - Pasado el ciclón, las autoridades se mantienen en alerta por la amenaza de desborde de ríos y deslizamientos de tierra, principalmente en Veracruz.Autoridades de Puebla, Hidalgo (centro), San Luis Potosí (norte) y Tamaulipas (noreste) también advertían a la población de los riesgos de inundaciones y deslaves por las precipitaciones de Grace, mientras en Ciudad de México llovía desde la madrugada.En el sur de Tamaulipas se han reportado algunas calles inundadas mientras que en Teziutlán, Puebla, se observaban árboles y anuncios caídos y daños menores en algunas edificaciones.Contra pronósticos meteorológicos, que estimaban que como máximo sería categoría 2, Grace se intensificó rápidamente a su paso por el Golfo de México y en pocas horas se fortaleció de 1 a 3 en una escala de 5, lo que lo convirtió en un fenómeno potencialmente destructor.Esta es la segunda ocasión en la que Grace tocaba tierra en territorio mexicano luego de que el jueves llegara con categoría 1 al balneario de Tulum, en el Caribe, donde dejó daños materiales menores.str-sem/mr -------------------------------------------------------------