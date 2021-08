OMS confía en que China coopere para hallar origen del virus y pide detener tercera dosis de vacuna

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) GINEBRA, SUIZA18 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: WHO 1. Primer plano Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS2. Plano general Sala de conferencias de prensa de la OMS PEKÍN, CHINA19 DE JULIO DE 2021FUENTE: AFPTV 3. Plano general El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, en la reunión informativa del Ministerio de Relaciones Exteriores4. Primer plano Zhao Lijian en la sesión informativa del MOFA GINEBRA, SUIZA18 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: WHO 5. SOUNDBITE 1 - Michael Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS (hombre, inglés, 40 seg.): "También estoy seguro de que nuestros colegas en China están muy dispuestos a cooperar en los estudios científicos que se necesitan para explorar más a fondo los orígenes. Creo que lo que ha sucedido en todo esto es que la política realmente ha contaminado el medioambiente y cambiado la atmósfera y estamos trabajando muy duro tras bastidores para aumentar los niveles de confianza y lograr que la gente vuelva a comprometerse con el proceso científico y creo que estamos avanzando en eso, aunque debo admitir que no ha sido fácil dada la retórica que todos hemos experimentado durante las últimas semanas y meses " "I'm confident also that our colleagues in China are very much willing to cooperate on the scientific studies that are needed to further explore the origins. I think what's happened in all of this is that the politics have really contaminated the environment and changed the atmosphere and we're working very hard behind the scenes to increase the levels of confidence and to get people to recommit to the scientific process and I believe we're making headway in that although I have to admit that has not been easy given some of the rhetoric that we've all experienced over the last number of weeks and months." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS26 DE MAYO DE 2021FUENTE: AFPTV 6. Plano general La vicesecretaria de prensa adjunta principal de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, entra, se acerca al atril y saluda a los periodistas antes de la rueda de prensa7. Plano medio La vicesecretaria de prensa adjunta principal de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, entra, se acerca al atril y saluda a los periodistas antes de la rueda de prensa BALATA, FRANCIA17 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: AFPTV 8. Plano general Jean-Florent, Bruno y sus colegas sacan un ataúd de la Iglesia del Sagrado Corazón en Balata (hombre de 80 años que murió de Covid-19)9. Plano medio Jean-Florent, Bruno y sus colegas sacan un ataúd de la Iglesia del Sagrado Corazón en Balata (hombre de 80 años que murió de Covid-19) GINEBRA, SUIZA18 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: WHO 10. SOUNDBITE 2 - Michael Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS (hombre, inglés, 25 seg.): "Estamos planeando darle chalecos salvavidas extra a personas que ya tienen un chaleco salvavidas, mientras estamos dejando a otras personas hundirse sin ni siquiera un chaleco salvavidas" "Regardless of what ultimately the science comes to an agreement regarding the length of protection, or the increased benefit from marginal increase in benefits from having booster doses, the reality is right now today, if we think about this in terms of an analogy. We're planning to hand out extra life jackets to people who already have life jackets, where we're leaving other people to drown, without a single life jacket. That's the reality. Science is not certain on this. There is clearly more data to collect, but the fundamental, ethical reality is: we're handing out second life jackets, while leaving millions and millions of people without anything to protect them." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS18 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: WHITE HOUSE HANDOUT 11. Plano medio Vivek Murthy, cirujano general de EEUU RAHAT, ISRAEL17 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: AFPTV 12. Plano medio un médico hablando con un beduino en el Servicio de Salud Clalit en Rahat, la principal ciudad beduina del Negev13. Travelling Un hombre beduino que llega para recibir su tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech Covid-19 en el Servicio de Salud Clalit en Rahat, la principal ciudad beduina del Negev. ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: La OMS descarta la necesidad de una tercera dosis anticovid actualmente =(Video)= Ginebra, 18 Ago 2021 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció este miércoles el avance de los países ricos hacia la tercera dosis de la vacuna anticovid y aseguró que los datos no demuestran la necesidad de administrar una dosis de refuerzo ahora."Pensamos claramente que los datos actuales no indican que las dosis de refuerzo sean necesarias", declaró la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, en rueda de prensa.La responsable explicó que hay que "esperar que la ciencia diga cuándo se necesitan los refuerzos, para qué grupos de personas y para qué vacunas".Desde un punto de vista "moral y ético", la científica criticó que los países ricos administren la tercera dosis "cuando el resto del mundo espera su primera inyección".Estados Unidos anunció, poco después de sus declaraciones, una campaña de refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna a finales de septiembre ante la inquietud de las autoridades por un descenso de la protección inmunitaria.El regulador estadounidense de medicamentos (FDA) debe dar no obstante primero su visto bueno a esta dosis adicional.Israel ya inició una campaña similar para los ancianos, pese al llamado de la OMS a una moratoria.Inyectar una tercera dosis ahora es como "repartir chalecos salvavidas adicionales a quienes ya tienen uno", aseguró este miércoles el director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, en la rueda de prensa.El director general de la organización de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a los dirigentes a mirar más allá de "estrechos objetivos nacionalistas"."En este contexto, me sorprendieron las informaciones según las cuales las vacunas de J&J fabricadas y envasadas en Sudáfrica abandonan el continente y van a Europa", agregó, urgiendo al laboratorio a privilegiar África.apo/nl/tjc/mb ------------------------------------------------------------- La OMS confía en la cooperación china para encontrar origen del covid-19 =(Video)= Ginebra, 18 Ago 2021 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud expresó el miércoles su optimismo ante la cooperación de Pekín para buscar el origen del covid-19, a pesar de que China rechaza la idea de una nueva investigación en su territorio."Estoy convencido que nuestros colegas en China están completamente dispuestos a cooperar en las investigaciones científicas necesarias para conocer mejor el origen" del virus, declaró en rueda de prensa el doctor Michael Ryan, encargado de la OMS para las urgencias sanitarias.Estas declaraciones llegan después del rechazo el 13 de agosto de las autoridades chinas de la petición de la OMS para realizar una nueva investigación en China. Pekín pidió entonces una visión "científica" y no "política" de la investigación.La OMS y, en concreto el doctor Ryan, ruegan desde hace meses que no se politice este tema. "La política contaminó por completo el ambiente. Trabajamos muy duro entre bambalinas para consolidar la confianza y que las personas se vuelvan a comprometer con el proceso científico", indicó este alto responsable de la OMS. "Creo que hemos progresado en ese ámbito, incluso si tengo que admitir que no es fácil por la retórica de la que todos hemos sido testigos estos últimos meses", añadió.Los primeros enfermos de coronavirus fueron identificados a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan (centro). El virus se extendió desde entonces por el mundo, dejando más de 4,3 millones de muertos hasta el día de hoy.Los científicos tienen problemas para encontrar su origen. Pekín combate la hipótesis de una fuga de laboratorio, que no quiere aparecer como el responsable de la pandemia.Un equipo de expertos internacionales enviado por la OMS a Wuhan en enero de 2021 para realizar la "primera fase" de su estudio sobre el origen del virus ya redactó un informe conjunto con especialistas chinos. Este estudio considera que la transmisión del virus del murciélago al ser humano a través de un tercer animal es la versión más plausible. Los expertos consideraron a principios de año que era "extremadamente improbable" que el virus hubiera surgido en un laboratorio. Esta última hipótesis, defendida por Washington en un contexto de rivalidad política con Pekín, fue recuperada en los últimos meses por la OMS, que pidió el 12 de agosto a todos los países, sobre todo a China, que publicasen "todos los datos sobre el virus". Un mes antes, la OMS pedía a su vez un control de los laboratorios chinos. apo/nl/mm/grp/mb