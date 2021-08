Guatemala anuncia soluciones para reducir la contaminación del río Motagua

Vista aérea del río Motagua en Izabal (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 17 ago (EFE).- El Gobierno de Guatemala anunció este martes que implementará soluciones integrales para reducir la contaminación de sus fuentes hídricas, principalmente el río Motagua, que recorre 14 de los 22 departamentos del país y cuyas toneladas de basura inundan las costas de Honduras.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó este martes en un comunicado de prensa que pondrá en marcha varias medidas del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, recientemente publicado, para atender el origen de la contaminación y tratamiento de sus recursos hídricos.

La cartera ambiental reconoció que uno de los afluentes afectados por el incorrecto manejo de los desechos sólidos es el río Motagua, que tiene una cuenca de 486 kilómetros de longitud y sus ecosistemas benefician a unos 8 millones de habitantes.

El Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos establece normas técnicas ambientales y sanitarias para evitar el deterioro del medio ambiente, reducir la contaminación y mejorar la salud de los habitantes del territorio guatemalteco, precisó la misma fuente.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales explicó que coordinará con las municipalidades locales la elaboración de planes para la gestión integral de los residuos, así como guías con las políticas generales del Estado y la verificación de que se cumplan los objetivos.

El viceministro de Ambiente, Ángel Lavarreda, hizo un llamado a los alcaldes y municipalidades a ser responsables con el buen manejo de los desechos sólidos, del agua y su saneamiento, ya que son los ayuntamientos los encargados de recolectar y dar tratamiento a la basura.

Según el funcionario, el trabajo en favor del río Motagua incluye la campaña "Hacé tu parte, no más basura", para la eliminación de vertederos y basureros ilegales, de donde han recolectado 1.867,8 toneladas desechos sólidos.

Lavarreda indicó que existe una Mesa Técnica del río Motagua a través de la cual se le pone atención al tema de la contaminación.

ADVEERTENCIA HONDUREÑA

Un alcalde de la región caribeña de Honduras advirtió el lunes que con otros ediles vecinos estarían denunciando a Guatemala a nivel internacional, por el grave daño ambiental que les sigue causando el río Motagua.

Aunque ambos países llevan años buscando una solución para evitar que toneladas de todo tipo de basura inunden las costas hondureñas colindantes con Guatemala, tal es el caso del municipio de Omoa, los daños persisten.

Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa, en el departamento de Cortés, dijo a periodistas el lunes que en los 11 años que lleva como máxima autoridad de ese municipio no ha cesado el daño ambiental.

Añadió que entre enero y junio el daño es menor, pero que cuando se inicia la estación lluviosa en Guatemala, "los daños son graves".

En su opinión, Guatemala, pese a las múltiples reuniones que han venido celebrando autoridades ambientales de los dos países, no cumple con los compromisos que contrae para evitar el "daño irreversible" que se le causa a Honduras.

Ante la situación, Alvarado señaló que ya es tiempo de "dar por terminado este asunto" y que está hablando con otros alcaldes de la Mancomunidad de Municipios del Golfo de Honduras para denunciar a Guatemala a nivel internacional "por daños y perjuicios al ecosistema".

"Este daño es irreversible, es un daño ecológico terrible", recalcó el alcalde de Omoa, quien además dijo que Costa Rica les ha ofrecido ayuda para denunciar a Guatemala por la alta contaminación ambiental que causa el río Motagua.