URGENTE ¥ Presidente afgano Ashraf Ghani abandonó el país frente a avance de los talibanes (ex vicepresidente)Kabul, 15 Ago 2021 (AFP) - El presidente afgano Ashraf Ghani abandonó el país este domingo cuando los talibanes parecen a punto de ingresar a Kabul, aseguró el ex vicepresidente Abdullah Abdullah. "El ex presidente afgano ha abandonado la nación", dijo Abdullah, quien también es el jefe del Consejo Superior para la Reconciliación Nacional, en un video publicado en su página de Facebook.fox-jds/cyb/lpt/mb/