Sotheby's subastará obras de Picasso valoradas en 100 millones de dólares

Reproducción fotográfica cedida por Sotheby's que muestra la obra "Femme au béret rouge-orange" (Mujer con gorro rojo anaranjado), del pintor Pablo Picass. EFE/Cortesía Sotheby's

Nueva York, 11 ago (EFE).- Sotheby's anunció este miércoles que subastará en octubre próximo en Las Vegas (EE.UU.) varias obras importantes de Pablo Picasso valoradas en total en unos 100 millones de dólares que pertenecen al gigante de los casinos MGM Resorts.

El evento tendrá lugar el 23 de octubre en el lujoso Hotel Bellagio, en la que supone la venta de arte al mejor postor más grande y significativa que ha tenido lugar en Las Vegas y la primera vez que Sotheby's celebra una de sus destacadas subastas vespertinas fuera de su sede neoyorquina.

En concreto, saldrán a la venta once piezas de Picasso que incluyen óleos, obras en papel y cerámicas que abarcan más de cincuenta años de la carrera del artista español, desde 1917 a 1969.

Entre ellas, destaca "Femme au béret rouge-orange" (Mujer con gorro rojo anaranjado), uno de los últimos retratos que pintó Picasso de su musa, amante y madre de su hija Maya, Marie-Thérèse Walter, realizado en 1938 y que se ha valorado entre 20 y 30 millones de dólares.

También entre 20 y 30 millones de dólares saldrá a la venta "Homme et Enfant" (Hombre y niño), mientras que "Buste d'homme" (Busto de hombre) estará entre 10 y 15 millones de dólares, dos obras de gran escala que pintó Picasso en 1969, considerado uno de los años más productivos del artista.

"Nature morte au panier de fruits et aux fleurs" (Naturaleza muerta con canasta de frutos y flores), con un valor estimado entre 10 y 15 millones y que pintó en 1942 durante la ocupación nazi de París, será uno de los dos bodegones que se subastarán en el evento.

A estos cuadros se unirán un retrato del personaje cómico Pierrot (2,5 a 3,5 millones de dólares), otro bodegón pintado en tiempos de guerra (de 6 a 8 millones de dólares) y una jarra de cerámica (entre 60.000 y 80.000 dólares), entre otras piezas.

MGM Resorts explicó en un comunicado que ha decidido vender estas piezas de Picasso con el objetivo de introducir más variedad en su colección de obras de arte.

"Aunque la diversidad ha formado parte del ADN de MGM Resorts desde hace tiempo, estamos comprometidos con la creación de una colección aún más inclusiva que mantenga la amplitud de nuestras obras existentes, a la vez que damos una mayor voz a los artistas de comunidades poco representadas", señaló el portavoz de la cadena hotelera Ari Kastrati.

Las obras de Picasso que saldrán a subasta serán exhibidas antes en Nueva York y Las Vegas durante septiembre y octubre, aunque también viajarán para breves muestras a Taipei y Hong Kong.