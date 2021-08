Ciencia.-La diversidad de tiburones perduró en la extinción de los dinosaurios

11-08-2021 Dientes de tiburón del Cretácico Tardío (Campaniano) de la cuenca de Kristianstad, en el sur de Suecia. La diversidad de los tiburones no se resintió por el evento de extinción masiva que acabó con todos los dinosaurios no aviarios y de grandes reptiles marinos como los mosasaurios y los plesiosaurios. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA BENJAMIN KEAR, BAZZI M ET. AL, PLOS BIOLOGY, 2021



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La diversidad de los tiburones no se resintió por el evento de extinción masiva que acabó con todos los dinosaurios no aviarios y de grandes reptiles marinos como los mosasaurios y los plesiosaurios.



Los investigadores, dirigidos por Mohamad Bazzi, de la Universidad de Uppsala (Suecia), analizaron la morfología de 1.239 dientes de tiburón fósiles, que incluían especies de ocho órdenes existentes y de un orden ya extinto. Los dientes abarcan un periodo de 27 millones de años, desde el Cretácico tardío, hace 83,6 millones de años, hasta el Paleógeno temprano, hace 56 millones de años, a través del llamado límite K-Pg que puso fin a la era de los dinosaurios. Publican resultados en PLOS Biology.



Los científicos descubrieron que la diversidad dental de los tiburones ya estaba disminuyendo antes del límite K-Pg, pero se mantuvo relativamente constante durante el propio evento de extinción masiva. Algunos grupos de depredadores, en particular los que tienen dientes de forma triangular, sufrieron extinciones selectivas durante el periodo estudiado, lo que pudo estar relacionado con la extinción de sus especies de presa.



Sin embargo, otros linajes de tiburones aumentaron su diversidad dental después del límite K-Pg. Por ejemplo, los tiburones de la familia Odontaspididae, que tienen dientes estrechos y cuspidados adaptados para alimentarse de peces, mostraron aumentos de diversidad que coincidieron con la rápida diversificación de los peces con aletas a principios del Paleógeno. Los autores sugieren que este patrón de extinciones selectivas puede reflejar un cambio ecológico de los depredadores especializados en tetrápodos a dietas más generales de peces óseos.



Este estudio es la primera investigación global de la morfología dental en múltiples grupos de tiburones a lo largo del evento de extinción masiva de finales del Cretácico, e indica que el límite K-Pg no fue tan dramático para los tiburones, como lo fue para la mayoría de otros linajes de vertebrados.