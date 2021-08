3-0. Brasil volverá a pelear por el oro olímpico nueve años después

EFE/Lavandeira jr

Tokio, 6 ago (EFE).- Nueve años después de su último oro, el de Londres 2012, y cinco tras la debacle de Río 2016 cuando cayó en cuartos contra China, la selección brasileña volverá una final olímpica de voleibol contra Estados Unidos, tras derrotar con una superioridad manifiesta a Corea del Sur (3-0) en semifinales.

Brasil, doble campeona olímpica en Pekín 2008 y Londres 2012, volverá a optar al oro en Tokio 2020, tras un periplo en el que ha cedido apenas cuatro sets en siete partidos y una semifinal en la que prácticamente no dio opción al conjunto surcoreano.

El equipo de Jose Roberto Guimaraes, impulsado por una Fe Garay imperial delante de la red, responsable de 17 puntos, por el talento ofensivo de Rosamaría Montibeller, que aportó otros 10 y la defensa de Carol da Silva (7 puntos, 3 bloqueos), no tuvo un atisbo de duda en la pista del Ariake Arena, donde estuvo animada por una treintena de atletas brasileños, que dieron color y sonido de partido al pabellón vacío.

Brasil fue a por la final desde el primer momento, con un primer ataque de Carol da Silva que no recepcionó Jiyoung Oh para el 4-2, que posteriormente fue 5-2.

Con un punto muy trabajado y acabado por Heekin Kim, Corea del Sur frenó la sangría temporalmente, pero Brasil iba a por más. Un remate de la red de Rosamaría Montibeller y un bloqueo de Macris (7-4). De nuevo otro bloqueo de Carol da Silva y un balón fuera del ataque surcoreano certificaba la brecha (10-5).

Las brasileñas retuvieron esa diferencia hasta que Hyo Jin Yang logró un bloqueo para el 13-9 y tras una jugada larguísima y espectacular con tres cambios de red Yeon Koung Kim (capitana y la más destacada de su equipo con 10 puntos) acortó al 13-10.

Pero fue apenas un espejismo, porque con el liderazgo de Rosamaría (4 puntos en el primer set), la 'verdeamarelha' se fue directa a por el 1-0. Con 21-14, el italiano Stefano Lavarini pidió tiempo, pero fue en vano: un zurdazo de Fe Garay canceló el set (25-16).

El conjunto asiático hizo propósito de enmienda y en el segundo set cada punto fue una batalla, igualado en los veinte primeros servicios. De nuevo Carol y Rosamaría, esta con dos puntos, abrieron la brecha para Brasil con el 13-10.

Fe Garay y Carol Gattaz se convirtieron en un muro en la red, y la capitana Natalia Pereira, recién incorporada, puso el 20-14 con un fuerte remate de derecha. Solo algo de resistencia de las surcoreanas demoró la resolución del segundo parcial, acabado en 25-16.

La ambición brasileña no tenía fin. En un visto y no visto, se pusieron 5-1, aunque un fuerte remate de Carol al borde tuvo que ser revisado electrónicamente y rectificado para el 4-2, pero en la siguiente acción las brasileñas volvieron a ganar el punto y acrecentaron la sensación de que caminaban firmes a la final.

El grupo de olímpicos brasileños que seguían a sus jugadoras aprovechaban la selección musical del Ariake Arena para cantar, bailar y disfrutar lo que parecía un pase a la final cada vez más cercano con el 10-5 en el marcador.

Aunque el partido estaba hecho con el 20-10, las surcoreanas hicieron lo posible por terminar el duelo con honra y forzaron hasta el 24-16, cuando un remate de Fe Garay cerró el duelo. Como en Pekín 2008 y Londres 2012, Estados Unidos será el rival, el domingo a las 13.30 horas locales (4.30 GMT), para el sueño del tercer oro brasileño.

- Ficha técnica

3 - Brasil: Carol Gattaz, Rosamaría Montibeller, Macris Silva, Gabi Braga, Carol da Silva, Fe Garay y Camila Brait (Líbero) -equipo inicial-, Roberta Ratzke, Natalia Pereira y Ana Cristina Menezes.

0 - Corea del Sur: Hye Seon Yeum, Heejim Kim, Yeon Koung Kim, Su Ji Kim, Jeongah Park, Hyo Jin Yang y Jiyoung Oh (Líbero) -equipo inicial-, Soyoung Lee, Hyejin An, Eunjin Park, Jiyun Jeong y Seungju Pyo.

Parciales: 25-16 (29 min.), 25-16 (27 min.) y 25-16 (27 min).

Árbitros: Luis Gerardo Macías (MEX) y Denny Céspedes (DOM).

Incidencias: Segunda semifinal del torneo de voleibol de los Juegos Olímpicos de Tokio disputado en el Ariake Arena.