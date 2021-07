Gerente de Riot Games: "League of Legends no existiría sin los eSports"

Fotografía cedida hoy por Riot Games donde se observa a su gerente general en Latinoamérica, Rafael Ojeda, mientras posa en Ciudad de México (México). EFE/Riot Games/SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 16 jul (EFE).- El gerente general de Riot Games en Latinoamérica, Rafael Ojeda, aseguró este viernes que el videojuego League of Legends, con más de ocho millones de jugadores diarios, no existiría sin los eSports.

"Tengo la firme convicción de que League of Legends no existiría sin los eSports. Los eSports dan relevancia a los juegos, hacen que se sientan importantes. Gran parte de por qué se están enterando las marcas de que existen los videojuegos es gracias a los eSports", explicó a Efe.

Ojeda fue anunciado gerente de Riot Games en Latinoamérica el pasado lunes, en sustitución de Raúl Fernández, quien estuvo al frente de la desarrolladora estadounidense por dos años y medio.

El nuevo jerarca tiene como objetivo en los eSports consolidar las nacientes escenas de Valorant y Wild Rift, la edición para móviles de League of Legends.

"Necesitamos hacer que las escenas nuevas, sobre todo Valorant y Wild Rift, sean sustentables y crezcan al ritmo que tiene que crecer y con la audiencia que tienen en mente, no es hacer solo un 'copy paste' con lo que hicimos en League of Legends. Fijamos las condiciones ideales para que tengamos una escena por años", añadió.

El ejecutivo pretende también mantener a la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) como el torneo de eSports más importante en la región.

"En la LLA debemos continuar demostrando que los eSports son un deporte y ampliar nuestras relaciones con socios comerciales porque es nuestro primer punto de contacto con ellos. Debemos saber cómo nosotros en los eSports podemos sumarle a sus planes de mercadotecnia", expresó.

El líder de Riot Games en la región consideró importante hacer a los eSports más amigables para las personas no 'gamers' para que ello les permita convertirse en un producto masivo.

Rafael Ojeda reconoció que Riot Games tiene como uno de sus pendientes profesionalizar a los equipos de deportes electrónicos latinos, que fuera de la LLA sufren para ser rentables y caen en atrasos de pagos a sus jugadores y staff.

"Tener un equipo de eSports va más allá de contar con pasión ganas, requiere de un proyecto sólido de economía, de inversión y de deportividad, de tener un proyecto a mediano y largo plazo, nosotros debemos ser catalizadores de este pensamiento", finalizó.