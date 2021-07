(Bloomberg) -- Johnson & Johnson retiró voluntariamente del mercado algunos aerosoles de protección solar en medio de preocupaciones de que los productos puedan estar contaminados con una sustancia química cancerígena.

La compañía dijo este miércoles en un comunicado que está retirando los lotes de cinco líneas de productos de protección solar en aerosol de las marcas Neutrogena y Aveeno después de que las pruebas identificaran niveles bajos de benceno en algunas muestras.

La compañía indicó que los consumidores deben dejar de usar los productos afectados y desecharlos adecuadamente. Para preguntas o inquietudes, o cualquier problema relacionado con el uso de estos productos, los consumidores deben comunicarse con su médico o proveedor de atención médica, señaló J&J.

El benceno está clasificado como carcinógeno humano, lo que significa que tiene el potencial de causar cáncer según la cantidad de sustancias químicas y el tiempo que estén expuestas las personas. El químico puede absorberse en diversos grados a través de la piel, por inhalación o por vía oral.

J&J dijo que “no se esperaría que la exposición diaria al benceno en estos productos de protección solar en aerosol en los niveles detectados en nuestras pruebas cause consecuencias adversas para la salud”, pero que retiraba los productos por precaución.

Valisure, un laboratorio de pruebas independiente en New Haven, Connecticut, dijo en mayo que encontró algunos protectores solares y productos para después del sol de uso generalizado que contenían hasta 6 partes por millón de benceno.

Después de que un estudio en 1977 destacara los riesgos para la salud, empleados y fabricantes se vieron obligados a limitar el benceno en los lugares de trabajo. Sin embargo, en los últimos meses, también se han detectado niveles elevados de esta sustancia en algunos desinfectantes para manos.

El estándar de la FDA para el benceno en los protectores solares no está claro, pero anteriormente estableció un límite temporal relacionado con la pandemia de 2 partes por millón para los desinfectantes de manos.

Nota Original:J&J to Pull Some Spray Sunscreen From Market on Benzene Concerns

