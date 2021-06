Nelly Korda gana su primer título importante y es la nueva número del mundo

La estadounidense Nelly Korda ostenta el Trofeo del Campeonato después de ganar el torneo de golf del Campeonato de la PGA Femenino KPMG 2021 en el Atlanta Athletic Club en Johns Creek, Georgia, Estados Unidos. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Johns Creek (EEUU), 27 jun (EFE).- La estadounidense Nelly Korda se abrió camino hacia su primer campeonato importante el domingo con una actuación digna de su nuevo estatus de jugadora número uno en golf femenino después de imponerse en el Campeonato de la PGA Femenino KPGM con un registro final de 269 golpes (-19).

Korda, de 22 años, que acabó la última ronda con tarjeta firmada de 68 (-4), superó por tres golpes menos a su compatriota la mexicana estadounidense Lizette Salas, con la que llegó de líder a la cuarta y última ronda.

Salas esta vez no tuvo la misma inspiración con sus golpes largos que en las jornadas anteriores y tuvo que conformarse con un registro de 71 (-1), lo que le costó quedarse sin el título.

Todo lo contrario de lo que sucedió con Korda, que estuvo cerca de embocar con un palo 7 desde 222,1 metros para un eagle tap-in, y la joven estadounidense tomó el control usando su longitud de ese elegante swing para otra eagle que la envió en su camino hacia la victoria y un premio en metálico de 675.000 dólares.

Korda terminó con un putt de par de algo más de cuatro metros para un 68 de 4 bajo par, lo que le dio una victoria de 3 tiros sobre Lizette Salas en el Atlanta Athletic Club.

Con 19 bajo 269, empató el récord de la PGA femenina al último par igualado por Inbee Park en Westchester Country Club en 2015.

Korda ganó por segunda semana consecutiva en el LPGA Tour, su tercera victoria este año, y fue suficiente para convertirse en la primera estadounidense en el puesto número 1 en el ranking mundial femenino desde Stacy Lewis en 2014.

La surcoreana Jin Young Ko había ocupó el puesto número uno durante casi dos años.

"Puse mucho trabajo", dijo Korda. "Para conseguir tres victorias en mi haber y obtener una especialización, ni siquiera tengo palabras".

Su único error vino cuando no importaba.

Korda tomó el control con un hierro en el par 5 del hoyo 12 para el putt de eagle de 2,5 metros, un swing de 3 tiros cuando Salas, de 31 años, que tuvo que colocarse en el hoyo, golpeó el wedge sobre el green hacia un búnker e hizo un bogey.

Korda hizo un putt para birdie de 5,5 metros en el No. 14 para ampliar su ventaja a 5 golpes con cuatro hoyos por jugar. Terminó 49 hoyos consecutivos sin un bogey, golpeando al agua en el par 3 del 15 para un doble bogey.

Pero se estabilizó con un par de pares y lo jugó de manera conservadora en el hoyo de cierre par 5 sobre el agua.

Salas cerró con un 71 (-1) en su intento por ganar un primer major y título del LPGA Tour en siete años y tuvo que conformarse con el segundo puesto y un premio en metálico de 418.716 dólares.

La surcoreana Hyo Hoo Kim y la italiana Giulia Molinaro compartieron el tercer puesto con un registro de 278 golpes (-10) para llevarse un premio en metálico de 269.361 dólares cada una.

La hermana mayor de Korda, Jessica, fue una de las primeras en abrazarla en el green del 18 cuando las lágrimas empezaron a fluir, y en poco tiempo la nueva campeona mayor fue rociada con champán.

Jessica Korda terminó mucho antes, compartieron un abrazo mientras Nelly jugaba y Jessica daba la vuelta, aunque la hermana mayor tenía otra razón para celebrar. Mantuvo fácilmente el cuarto puesto estadounidense para los Juegos Olímpicos de Japón 2020.

Mientras que la española Luna Sobrón no tuvo su mejor desempeño al entregar tarjeta firmada de 74 golpes (+2) y un acumulado de 291 (+3) para ocupar el puesto 52, que compartió con otras tres jugadoras y se llegó un premio en metálico de 14.442 dólares.