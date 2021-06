Sorprende Banxico a economistas con alza de tasas

(Bloomberg) -- El banco central de México elevó inesperadamente la tasa de interés por primera vez desde 2018, a medida que aumenta la preocupación de que la inflación persistentemente elevada pueda amenazar el repunte de la economía.

El Banco de México aumentó su tasa clave en un cuarto de punto a 4.25% en respuesta a un aumento en la inflación que los encargados de política monetaria habían descrito anteriormente como transitorio. La decisión sorprendió a los 23 economistas encuestados por Bloomberg que esperaban que el banco se mantuviera en un 4%. Los datos publicados este jueves mostraron que la inflación se aceleró más a principios de junio hasta 6.02%, lo que también sorprendió a los analistas.

Banxico, como se conoce al banco central, tiene como objetivo una inflación de 3%, más o menos 1 punto porcentual.

El año pasado, la economía mexicana se contrajo 8.2%, su mayor contracción en casi un siglo. La flexibilización del banco ha proporcionado la única forma sustancial de estímulo económico durante la crisis, en tanto que el Gobierno mantuvo una política fiscal austera. En lo que va de 2021, la economía se ha recuperado más rápido de lo esperado, lo que se suma a las presiones inflacionarias. El banco proyecta un crecimiento anual de 6%.

Banxico declaró a principios de este año que esperaba que la inflación se mantuviera en 4.8% a fines de 2021 y que alcanzará su objetivo de 3% solo para el segundo trimestre de 2022. Sin embargo, después del comunicado del jueves, el economista jefe para América Latina de Goldman Sachs Group Inc., Alberto Ramos, proyectó que los aumentos de precios al consumidor se mantendrán por encima del techo objetivo del banco de 4%, al menos hasta fines de ese trimestre.

La inflación había alcanzado su punto máximo de este año en abril en 6.1% en comparación con el año anterior, pero la tasa apenas ha disminuido desde entonces, complicando la tarea del banco central después de decir inicialmente que el pico inflacionario sería momentáneo. Los precios se han visto impulsados ​​por los problemas de suministro y la inflación estadounidense.

La decisión de este jueves es la primera desde que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, propuso al exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que se convierta en gobernador de Banxico cuando el actual líder, Alejandro Díaz de León, termine su mandato a fin de año.

