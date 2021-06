Por qué la vitamina C se ha convertido en un imprescindible de belleza y cuidado de la piel

24-06-2021 La Vitamina C, uno de los ingredientes más poderosos para presumir de una piel radiante, luminosa, sin arrugas ni manchas POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA SESDERMA



Antiarrugas, antioxidante y unificador del tono. 3 beneficios únicos que convierten a la vitamina C en el secreto más codiciado para presumir de una piel radiante



MADRID, 24 (CHANCE)



Durante el último año son muchas las informaciones que aparecen sobre la vitamina C y la importancia que tiene para nuestra piel. Pero, ¿por qué sus propiedades son tan beneficiosas?



El ácido L-ascórbico (AA), comúnmente llamado vitamina C, está considerado como uno de los más potentes agentes antioxidantes del organismo. Es una vitamina esencial que debemos de aportar a nuestro organismo y cuyas propiedades dermatológicas son múltiples.



"El fotoenvejecimiento hace que la piel pierda luminosidad y aparezcan imperfecciones, manchas, o arrugas. La vitamina C es el mejor aliado para combatir los radicales libres, recuperar esa luz natural de la piel, unificar su tono y devolverle vitalidad", afirma el Doctor Gabriel Serrano, dermatólogo y presidente de Laboratorios Sesderma.



De esta forma, gracias a su triple efecto antioxidante, antiarrugas y unificador del tono, es un gran potenciador de luz para piel: "El poder antioxidante de este activo combate frente al daño y el envejecimiento prematuro por exposición al sol, contaminación o estrés. Gracias a su efecto antiarrugas, incrementa la síntesis de colágeno y elastina para lograr una piel más firma y elástica. Y, por último, su uso continuado unifica el tono y devuelve a la piel su vitalidad y luz natural", explica el Doctor Serrano.



Según los últimos datos de estudios realizados por Sesderma, la vitamina C es una fuente de vitalidad e hidratación diaria que incrementa la luminosidad y unifica el tono de la piel. El dermatólogo y presidente de los laboratorios hace un balance de los resultados de los estudios de eficacia realizados con la línea C-VIT: "Hemos comprobado que la vitamina C incrementa la luminosidad de la piel hasta un 68%, bloquea hasta el 80% de los radicales libres, aporta un extra de hidratación de hasta un 79% y mejora la elasticidad hasta en un 63%".



En concreto, la línea C-VIT de Sesderma, basada en la vitamina C, se ha convertido en número 1 en ventas. Como explica el doctor Serrano, es la solución definitiva para un rostro luminoso y lleno de vida: "La vitamina C encapsulada en liposomas de Sesderma permite una penetración más profunda y una liberación gradual del principio activo consiguiendo, por tanto, una mayor eficacia en el tratamiento y prevención del fotoenvejecimiento facial".



Entre los productos con vitamina C de la línea C-VIT de Sesderma, se pueden encontrar los cuidados para una rutina completa del rostro: desde el icónico sérum liposomado, la crema facial hidratante de máxima actividad, el contorno de ojos, un fluido facial con pigmentos luminosos y las míticas ampollas efecto flash con un concentrado de belleza en un solo click.



