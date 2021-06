YouTube obtiene la victoria en un caso de derechos de autor de sus usuarios en una sentencia del TJUE

IMAGEN DE ARCHIVO. El logo de YouTubese ve en YouTube Space LA en Playa Del Rey, Los Ángeles, California, EEUU, Octubre 21, 2015. REUTERS/Lucy Nicholson

LUXEMBURGO, 22 jun (Reuters) - La plataforma de vídeos en línea YouTube, del gigante de internet Google, se ha anotado una victoria en un caso sobre derechos de autor después de que el máximo tribunal europeo concluyera que las plataformas en línea no son responsables de que los usuarios suban obras no autorizadas, a menos que estas no tomen medidas rápidas para eliminar o bloquear el acceso a los contenidos.

El caso marca el último avance en una larga batalla entre la industria cultural europea, de un billón de dólares, y las plataformas en línea, en la que la primera busca compensaciones por las obras no autorizadas que se suben a la red.

También se enmarca en un debate más amplio sobre cuánto deben hacer las plataformas en línea y las redes sociales para vigilar la publicación de contenidos no autorizados, ilegales o que inciten al odio, una cuestión que los reguladores de la Unión Europea están abordando con nuevas y estrictas normas que podrían entrar en vigor el próximo año.

"En el estado actual del Derecho de la Unión, los operadores de plataformas en línea no hacen por sí mismos, en principio, una comunicación al público de los contenidos protegidos por los derechos de autor puestos ilegalmente en línea por sus usuarios", dijo el Tribunal de Justicia de la UE.

"Sin embargo, esos operadores llevan a cabo esa comunicación vulnerando los derechos de autor si, más allá de la mera puesta a disposición de las plataformas, contribuyen a proporcionar al público acceso a dichos contenidos", dijeron los jueces.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dijo que las plataformas también podrían ser responsables si no ponen en marcha las herramientas tecnológicas adecuadas para hacer frente a las infracciones de los derechos de autor por parte de sus usuarios, o cuando proporcionan herramientas en sus plataformas para el intercambio ilegal de contenidos.

En respuesta a la sentencia del tribunal, un portavoz de YouTube dijo: "YouTube es un líder en derechos de autor y apoya que los titulares de derechos reciban su parte justa".

"Por eso hemos invertido en herramientas de derechos de autor de última generación que han creado un flujo de ingresos totalmente nuevo para la industria. Sólo en los últimos 12 meses hemos pagado 4.000 millones de dólares a la industria musical, de los cuales más del 30% proceden de contenidos monetizados generados por usuarios."

En el litigio que dio origen al primer asunto (C-682/18, sobre YouTube), Frank Peterson, un productor musical, demandó a YouTube y a su representante legal Google ante los órganos jurisdiccionales alemanes en relación con la puesta en línea en YouTube, en el año 2008, de varios fonogramas sobre los que alega ser titular de diferentes derechos.

Esta puesta en línea fue efectuada por usuarios de la mencionada plataforma sin la autorización de Peterson, según recoge el TJUE en su página web.

En el litigio que dio lugar al segundo asunto (C-683/18 sobre Cyando), la editorial Elsevier demandó a Cyando ante los órganos jurisdiccionales alemanes en relación con la puesta en línea en su plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos Uploaded, en el año 2013, de distintas obras cuyos derechos exclusivos pertenecen a Elsevier.

Posteriormente, un tribunal alemán pidió asesoramiento al Tribunal de Justicia de la UE, que se pronunció sobre ambos casos el martes.

Las normas vigentes de la UE eximen a YouTube y sus homólogos de esa responsabilidad en materia de derechos de autor cuando retiran los contenidos ilegales tras ser informados de su presencia en sus plataformas.

La UE revisó el año pasado sus normas sobre derechos de autor por primera vez en dos décadas para ayudar a sus industrias culturales, adoptando una disposición clave conocida como Artículo 17. Esto requiere que YouTube, Instagram (propiedad de Facebook) y otras plataformas de intercambio de contenidos instalen filtros para evitar que los usuarios suban contenidos con derechos de autor.

Sin embargo, esto ha suscitado críticas de grupos de derechos civiles preocupados por la posible censura de gobiernos autoritarios y los riesgos para la libertad de expresión.

Varios países de la UE aún no han adaptado la ley de la UE a su legislación nacional, debido en parte a la pandemia de COVID-19.

La Comisión Europea también ha propuesto una Ley de Servicios Digitales mucho más amplia, que establece obligaciones estrictas para los gigantes de internet, las plataformas en línea y los servicios de alojamiento, respaldadas por multas de hasta el 6% de los ingresos de una empresa por incumplimiento.

Esto se aplicaría a sitios web, servicios de infraestructura de internet y plataformas en línea, tales como mercados en línea, redes sociales, plataformas de intercambio de contenidos, tiendas de aplicaciones y plataformas de viajes y alojamiento en línea.

Los proyectos normativos deben ser negociados con los Estados de la UE y los parlamentarios europeos antes de que puedan convertirse en ley, probablemente el próximo año.

(Reporte de Foo Yun Chee; edición de Alex Richardson y Jane Merriman; traducido por Tomás Cobos y Darío Fernández)