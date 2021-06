México plantea a EEUU plan para reapertura de frontera cerrada por covid-19

Actualiza con mensaje del canciller mexicano en párrados 2 a 4 y 9 ///México, 15 Jun 2021 (AFP) - México planteó a Estados Unidos un plan para la reapertura gradual de su frontera común cerrada por la pandemia de covid-19, durante la visita que realiza este martes el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, informó el gobierno mexicano.La estrategia se basa en una campaña de vacunación masiva en el lado mexicano de la zona limítrofe pues la restricciones "ya llevan mucho tiempo" y "dificultan la actividad económica y la vida" de comunidades en ambos países, dijo el canciller Marcelo Ebrard, tras reunirse con Mayorkas en Ciudad de México."Le hemos comentado que se va a acelerar la vacunación con el propósito de que los promedios de vacunación en México sean muy parecidos a los de ciudades norteamericanas", añadió Ebrard en un video en redes sociales.Este martes llegaron a México 1,3 millones de dosis de Johnson & Johnson enviadas por Estados Unidos para ser aplicadas a mayores de 18 años en 39 municipios de seis estados fronterizos.De este modo se espera avanzar paulatinamente hacia la reanudación del tránsito terrestre no esencial, sostuvo el canciller."Una vez que tengamos este avance (...) no habría un argumento de carácter sanitario ya para mantener esas restricciones", dijo Ebrard durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a su encuentro con Mayorkas.Las restricciones en la frontera se implementaron el 21 de marzo de 2020.Desde entonces, Estados Unidos y México mantienen cerrado el paso al tránsito terrestre no esencial, como turistas o visitantes eventuales, pero permiten el de mercancías, trabajadores o estudiantes.En el encuentro también se abordó la migración de personas sin papeles, en su mayoría centroamericanos, hacia Estados Unidos desde México. "Hay que atender las causas de este fenómeno", dijo Ebrard.Con casi 230.000 fallecidos, México, de 126 millones de habitantes, es el cuarto país más afectado por la epidemia en números absolutos, aunque su tasa de mortalidad se ubica en vigésimo primer lugar.Las autoridades mexicanas han aplicado hasta ahora 37,8 millones de dosis de cinco laboratorios distintos.Estados Unidos, con 600.000 muertes, encabeza la lista de países más azotados por el covid-19, y su tasa de mortalidad es la vigésima. La mitad de su población -de 331 millones- ya completó su esquema de vacunación. nc/sem/yow