Congresista demócrata pide a Biden levantar las sanciones contra Venezuela

Washington, 14 jun (EFE).- El congresista demócrata Jim McGovern pidió este lunes al Gobierno de Joe Biden que levante las sanciones económicas contra Venezuela impuestas por el exmandatario Donald Trump y criticó que la estrategia de Washington está afectando a todos los venezolanos.

"Creo que ha llegado la hora de corregir el rumbo de la política estadounidense hacia Venezuela. Es hora de dejar de usar el bienestar del pueblo venezolano como moneda de cambio. El Gobierno debe buscar otras vías para lograr sus objetivos en política exterior", dijo McGovern en una carta enviada a Biden.

Desde su llegada al poder hace casi cinco meses, el Gobierno de Biden ha dicho que las sanciones contra el país caribeño están siendo revisadas, como muchas de las medidas adoptadas por Trump, pero McGovern criticó que "mientras funcionarios en Washington debaten, para la gente en Venezuela la actual crisis es asunto de vida o muerte".

En la misiva, el legislador por Massachusetts recordó que "fuentes fidedignas han constatado reiteradamente que las sanciones de Estados Unidos han empeorado la crisis en el país".

El Center for Economic and Policy Research (CEPR), con sede en Washington, calcula que solo entre 2017 y 2018 las sanciones estadounidenses fueron responsables de la muerte de 40.000 venezolanos.

En concreto, el congresista criticó las sanciones que Washington ha impuesto contra la industria petrolífera venezolana, el Gobierno de Nicolás Maduro y otras empresas públicas.

Además, McGovern opinó que aunque "funcionarios estadounidenses digan regularmente que las sanciones afectan al Gobierno y no al pueblo", el "sufrimiento económico" es el objetivo que estos castigos buscan.

"Nunca he creído que las sanciones deban utilizarse para castigar a poblaciones enteras por las acciones de sus líderes o para presionar a un adversario a la sumisión", indicó McGovern en la carta, en la que también recordó que "comparte" la misma opinión que el papa Francisco.

El Gobierno de Biden ha mantenido la estrategia de Trump hacia Venezuela, considerando a Maduro un "dictador" y reconociendo al opositor Juan Guaidó como mandatario legitimo de la nación suramericana, además de las sanciones.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó tras la llegada de Biden al poder que el mandatario estadounidense no tiene intención de establecer contacto alguno con Maduro, al menos en el corto plazo.