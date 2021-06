Industriales de Argentina y Brasil ven "inoportuno" bajar arancel de Mercosur

Este asunto y otros sobre la coyuntura regional y la relación bilateral fueron abordados por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (CNI) en el mercado de una reunión plenaria del Consejo Empresario Argentina-Brasil (Cembrar). EFE/Iván Franco /Archivo

Buenos Aires, 10 jun (EFE).- Empresarios del sector industrial de Argentina y Brasil consideraron este jueves "inoportuno" que el Mercosur avance hacia una eventual rebaja del arancel externo común del bloque también integrado por Paraguay y Uruguay.

Este asunto y otros sobre la coyuntura regional y la relación bilateral fueron abordados por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (CNI) en el mercado de una reunión plenaria del Consejo Empresario Argentina-Brasil (Cembrar).

Ambas entidades reclamaron un debate público-privado sobre la revisión del arancel externo común (AEC) y también sobre la forma de llevar adelante en el Mercosur negociaciones comerciales con terceros países "porque su resultado será determinante para la continuidad y el futuro del proceso de integración iniciado en 1991".

"En materia de AEC, siguiendo lo manifestado en el Consejo Industrial del Mercosur, desde el sector privado industrial consideramos inoportuno plantear su reducción unilateral en una coyuntura global tan compleja e incierta, que genera además la dificultad de medir su impacto competitivo para la actividad productiva de la región, frente a la inminente competencia desleal de excedentes de la producción mundial de bienes en condiciones no competitivas", dijo el Cembrar en una declaración.

Tanto una posible reducción del AEC como una eventual flexibilización de las normas para las negociaciones comerciales dominan la agenda del Mercosur este año y serán abordados nuevamente por los cancilleres de los cuatros socios del bloque en una reunión prevista para el próximo martes en Buenos Aires.

Ambos asuntos dividen aguas entre los miembros de la unión, donde las decisiones se adoptan por consenso.

El AEC, cuyo proceso de revisión comenzó hace dos años, es de un máximo del 35 %, pero el promedio aplicado es del 12 %, frente a una media global del 5,5 %.

Tanto Uruguay como Brasil promueven impulsan una reducción arancelaria sustancial y amplia, pero Argentina, tradicionalmente más proteccionista, ha presentado en abril último una propuesta para rebajas más moderadas y selectivas que no afecten a manufacturas nacionales sin capacidad para competir con importaciones desde otros mercados.

FLEXIBILIZACIÓN

Los Gobiernos de Uruguay y Brasil también vienen planteando la necesidad de flexibilizar las normas que impiden que los países miembros del Mercosur negocien acuerdos comerciales con otros mercados de manera independiente y no como bloque.

Pero Argentina, que este semestre ocupa la presidencia del bloque, insiste en negociar "en conjunto con un Mercosur unido", como marca el Tratado de Asunción, el acuerdo fundacional del bloque, aunque acepta imprimir mayor dinamismo a las negociaciones externas.

Sobre este asunto, los industriales de Argentina y Brasil manifestaron este jueves en su declaración conjunta que "es fundamental que se mantenga la obligación de actuar en forma conjunta, como bloque, a fin de preservar y potenciar la capacidad negociadora" de la región.

"Al mismo tiempo, y para atender eventuales cuestiones de interés de los Estados parte del Mercosur en la negociación de acuerdos comerciales con ciertas contrapartes, se pueden implementar modalidades diferenciales en los derechos y obligaciones que los mismos asumen, tal como ya se ha hecho en algunos acuerdos comerciales del Mercosur negociados hasta el momento", señalaron.

Por otra parte, la UIA y la CNI reclamaron establecer un plazo entre los gobiernos de los socios del bloque para la internalización de los acuerdos firmados en el ámbito de Mercosur, dando prioridad al Protocolo de Contrataciones Gubernamentales, de 2017, al Acuerdo de Facilitación de Comercio y al acuerdo de comercio electrónico.

Señalaron además que la revisión del Protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios en el Mercosur "puede también contribuir para el crecimiento y fortalecimiento del comercio de la integración de la región".