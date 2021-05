México enviará a sus atletas a Tokio en el avión presidencial de Peña Nieto

Vista general del avión presidencial, que el gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene a la venta por considerarlo un lujo excesivo. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Ciudad de México, 31 may (EFE).- México enviará a sus deportistas olímpicos a los Juegos Olímpicos de Tokio en el avión presidencial del exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) después de que el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador todavía no ha conseguido vender la polémica aeronave.

"A finales de mes se tiene hasta ahora programado trasladar a los atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio", reveló este lunes el secretario mexicano de Hacienda, Arturo Herrera, a un grupo de periodistas en Palacio Nacional.

El secretario confirmó que el avión salió ya del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a California (Estados Unidos) para su mantenimiento rutinario, que fue "adelantado para que esté en las mejores condiciones posibles" para el traslado de los deportistas.

Cuando el presidente López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018, puso en venta el avión presidencial usado por su antecesor porque lo consideraba demasiado lujoso, sin embargo la aeronave se ha convertido en un quebradero de cabeza para el actual Gobierno.

El presidente mandó el avión a un hangar de Boeing en Estados Unidos pero tras más de un año sin encontrar comprador regresó a México, donde López Obrador anunció un sorteo para deshacerse del aparato, que derivó finalmente en septiembre del año pasado en una rifa simbólica en la que solo se sorteó el valor de la aeronave.

El secretario de Hacienda explicó este lunes que "se acaba de iniciar un nuevo proceso de compra" y que el mantenimiento que se realizará en Estados Unidos servirá para "determinar el estado actual y los precios base" para la negociación.

El famoso avión es un Boeing 787, apodado Dreamliner, con una autonomía de 14,5 horas y una velocidad de 900 kilómetros por hora, que fue adaptado para el uso del presidente y de su equipo, con una elegante y completa recámara, cinta para correr, asientos de piel, cocina y sala de prensa.

Aunque fue adquirida por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) por un precio que levantó escándalo de 218,7 millones de dólares, la aeronave llegó a México en 2016 y fue utilizada para las giras nacionales e internacionales de Peña Nieto.

Siendo líder de la oposición, López Obrador popularizó la frase de que un avión tan lujoso "no lo tiene ni Obama".