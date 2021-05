Dalex lanza "XLEY", tema que aboga por la inclusión y la libertad de expresión

El artista puertorriqueño Dalex. EFE/ Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 28 may (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Dalex lanzó este viernes junto al cantante estadounidense Trey Songz su nuevo tema y video "XLEY", en el que el intérprete boricua aboga por la inclusión y libertad de expresión.

"En algún momento todos conocemos a esa persona con la que queremos pasar el resto de nuestras vidas. 'XLEY' representa esa historia, ya sea que te enamores por Instagram o en persona", expresó Dalex en un comunicado de prensa.

De igual forma, Dalex resaltó que el haber incluido a Trey Songz, a quien describió como su "ídolo" musical por ser una gran influencia en su carrera, es un sueño cumplido.

Lanzado bajo el sello de RichMusic, "XLEY" es una canción urbana que resalta los ritmos del R&B y ha sido producida por Cool & Dre, y Dimelo Flow, productor nominado a los Premios Billboard de la Música Latina como "Productor del Año", y Slow Mike.

Además, "XLEY" es el segundo sencillo que lanza Dalex para su próximo disco que espera publicar en agosto de este año.

El tema, igualmente, se incluyó en la banda sonora de la película "Fast and the Furious 9".

El video musical de "XLEY" fue producido por la compañía Wildhouse Pictures y filmado en la ciudad de Miami.

Entre cuatro paredes y una escenografía minimalista, la producción audiovisual presenta a una pareja no binaria que atraviesa las dificultades de vivir un estilo de vida diferente a lo "socialmente aceptado".

En el video, la pareja reaparece aceptando y luchando por su amor dejando atrás las dificultades que las parejas de esta comunidad atraviesan en la sociedad, demostrando que solo el amor importa.

"XLEY" es el tema más reciente que lanza Dalex después de "Hickey" junto a Dímelo Flow, Justin Quiles e iZaak.

Esta canción será parte de la serie de tres EP titulada "Rich Music Presents: Always Dream", por Rich Music y Dimelo Flow.

Por otra parte, Dalex lanzó recientemente el primer sencillo oficial de su próximo álbum, "Feeling", que fusiona el góspel con su R&B característico.