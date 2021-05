China despide de forma masiva a Yuan Longping, el "padre del arroz híbrido"

CHEl científico chino Yuan Longping muestra un cultivo experimental de arroz híbrido en un campo propiedad del Centro Nacional de Investigación de Arroz Híbrido en Changsha, en la provincia china de Hunan. EFE/Adrian Bradshaw/Archivo

Pekín, 24 may (EFE).- Miles de personas despidieron hoy en la ciudad de Changsha, en el centro de China, al científico chino Yuan Longping, conocido por haber desarrollado las primeras variedades de arroz híbrido y que falleció el pasado sábado a los 90 años.

Su fallecimiento ha desatado un torrente de homenajes en el país asiático, que considera a Yuan un héroe por sus innovaciones en el cultivo de arroz híbrido, obtenido por el cruce de tres líneas diferentes.

Gracias a sus investigaciones, la producción de arroz se elevó en un 20 % a lo largo de los años setenta, lo que supuso conseguir la capacidad para alimentar a unos 70 millones de personas más.

"Hemos venido desde muy lejos para despedirnos de él. He venido con mi hijo para que aprenda de su importancia", comentó a la cadena estatal CCTV una mujer que acudió el domingo a la capilla ardiente.

"China y mucha otra gente en el mundo pudo llenar su cuenco de arroz gracias a él", comentó otro ciudadano al diario China Daily.

Yuan recibió en 2019 la Medalla de la República, el mayor honor concedido en China, por su contribución a la seguridad alimentaria en China, al desarrollo científico de la agricultura y al aumento de la producción mundial de comida.

Al cumplir los 89 años en septiembre de ese año, la agencia estatal de noticias Xinhua le dedicó un artículo en el que celebró la "proeza" de conseguir "alimentar a casi una quinta parte de la población mundial" en un país en el que la tierra cultivable no ha superado el 13,5 % de su superficie local en las últimas décadas.

En los últimos días, muchos ciudadanos chinos han rendido tributo al científico, cuyas innovaciones llegaron algunos años después de la campaña del Gran Salto Adelante (1958-61), dirigida a transformar la tradicional economía agraria a través de la colectivización y a impulsar la producción del acero y que provocó una hambruna que causó la muerte de millones de personas.

Su reconocimiento en el país le supuso el honor de ser elegido como uno de los portadores de la antorcha olímpica de los JJ. OO. de Pekín 2008.