EEUU pidió a Israel “justificación” del ataque contra oficinas de medios en Gaza

SHOTLIST COPENHAGUE, DINAMARCA17 DE MAYO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, junto al ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofod 2. Primer plano de Antony Blinken durante la conferencia de prensa3. Primerísimo primer plano de Antony Blinken durante la conferencia de prensa4. Plano medio de Jeppe Kofod y Antony Blinken durante la conferencia de prensa 5. SOUNDBITE 1 - Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos (hombre, inglés, 6 seg.): "Poco después del ataque, solicitamos detalles adicionales sobre la justificación" "Shortly after the strike we did request additional details regarding the justification for it" 6. Plano general de Antony Blinken durante la conferencia de prensa7. Plano medio de Antony Blinken durante la conferencia de prensa8. Plano general de Antony Blinken durante la conferencia de prensa 9. SOUNDBITE 2 - Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos (hombre, inglés, 13 seg.): "El punto más amplio, sin embargo, permanece y esto es realmente crítico: Israel tiene una responsabilidad especial de proteger a los civiles en el curso de su autodefensa, y eso ciertamente incluye a los periodistas" "The broader point, though, remains and this is really critical: Israel has a special responsibility to protect civilians in the course of its self-defence, and that most certainly includes journalists" 10. Plano general de Antony Blinken durante la conferencia de prensa11. Plano medio de Antony Blinken durante la conferencia de prensa12. Plano general de Antony Blinken durante la conferencia de prensa13. Plano general de Jeppe Kofod y Antony Blinken al final de la conferencia de prensa ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: URGENTE ¥ EEUU pidió a Israel la "justificación" del ataque contra oficinas de medios en Gaza (Blinken)Copenhague, 17 Mayo 2021 (AFP) - Estados Unidos pidió a Israel que le brinde "precisiones" sobre la "justificación" del ataque que destruyó el sábado en Gaza un edificio que albergaba a la prensa internacional, declaró este lunes el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken.Muy prudente, Blinken afirmó no haber visto supuestas informaciones compartidas por las autoridades israelíes y por ello no se pronunció sobre la legitimidad del ataque.cbw-fff/map/mar/mb ------------------------------------------------------------- Blinken llama a Israel y los palestinos a "proteger a los civiles" y los niñosCopenhague, 17 Mayo 2021 (AFP) - El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, pidió el lunes a Israel y a los palestinos que "protejan a los civiles y especialmente a los niños", reiterando que Israel, "como democracia", tiene un "deber especial" en este sentido."Seguiremos llevando a cabo una diplomacia activa para poner fin a este ciclo de violencia" y "estamos dispuestos a dar nuestro apoyo si las partes quieren alcanzar un alto el fuego", dijo durante una visita a Copenhague.Blinken reiteró el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a "defenderse", estimando que no había "ninguna equivalencia posible entre un grupo terroristas que dispara cohetes de manera ciega contra civiles y un país que se defiende contra esos ataques"."Instamos a Hamás y los otros grupos en Gaza a poner fin de manera inmediata a los ataques con cohetes", insistió en una conferencia de prensa con su homólogo danés Jeppe Kofod.Estados Unidos pidió a Israel que le brinde "precisiones" sobre la "justificación" del ataque que destruyó el sábado en Gaza un edificio que albergaba a la prensa internacional, señaló por otra parte Blinken.Muy prudente, afirmó no haber visto supuestas informaciones compartidas por las autoridades israelíes y por ello no se pronunció sobre la legitimidad del ataque.fff/pc/mis/mar/me