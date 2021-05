Todo preparado para la boda de Alejandra Ruiz, hija de Espartaco y Patricia Rato

MADRID, 7 (CHANCE)



Después de algo más de dos años de relación, este sábado será el día más especial en las vidas de Alejandra Ruiz Rato y Ernesto de Novales, que a pesar de las restricciones de la pandemia, sellarán su amor con una boda íntima en la finca familiar de Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' en Sevilla.



Tan sólo la familia más cercana y los amigos más íntimos acudirán al enlace, que la hija del torero y Patricia Rato, de 28 años, ha preparado al detalle durante los últimos meses.



Muy enamorados, Alejandra - a quien su familia conoce como Ale - y Tito, como llaman a Ernesto cariñosamente, se comprometieron el pasado mes de diciembre y, a pesar de las medidas restrictivas por el Covid, este 8 de mayo se convertirán en marido y mujer en la Dehesa Majavieja, donde reside la joven hace tres años y donde trabaja, encargándose de la gestión turística de la misma como lugar de referencia en Sevilla para celebraciones y eventos.



Un día muy especial para Juan Antonio Ruiz Espartaco y Patricia Rato, que mantienen una relación cordial desde su separación matrimonial en el año 2010 después de 19 años de matrimonio y tres hijos en común, y que mañana celebrarán unidos y con sus seres queridos la boda de su primogénita, Alejandra, a la que ambos están muy unidos.



Aunque el enlace se celebrará en la más estricta intimidad y no se podrá ver a los novios llegando a la Iglesia puesto que se casarán en una Ermita cuyo acceso es restringido, la pareja no tiene intención de comercializar con su vida privada y Alejandra ya ha adelantado que distribuirá imágenes gratuitamente de su boda.



A pesar de todo, tenemos la esperanza de que la enamorada pareja salga a posar a las puertas de la Dehesa Majavieja, donde ya está todo preparado para el gran día. A falta de 24 horas para el enlace de Alejandra y Tito hemos podido ver varios camiones de empresas de organización de eventos, cátering y flores llegando a la finca familiar en Sevilla, donde se ultiman, a un ritmo frenético, los detalles para que este sábado sea un día inolvidable no sólo para los novios sino también para todos sus seres queridos, muy ilusionados con esta boda.