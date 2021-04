Corte Suprema EEUU apoya a Facebook en caso llamadas automáticas

(Bloomberg) -- La Corte Suprema de EE.UU. limitó el alcance de la prohibición federal de llamadas automáticas que ha estado vigente durante décadas, desestimando una demanda que acusaba a Facebook Inc. de enviar reiteradamente mensajes de texto no deseados.

La decisión unánime revoca un fallo de un tribunal inferior que, según Facebook, habría puesto a las empresas en riesgo de indemnizaciones masivas por transgresiones relativamente pequeñas. El fallo es una victoria para los grupos empresariales que se unieron en torno a la apelación de Facebook.

La jueza Sonia Sotomayor, quien redactó el fallo, dijo que el hombre que demandó a Facebook, Noah Duguid, pedía una interpretación tan amplia de la ley de llamadas automáticas que habría cubierto algunas llamadas y mensajes de texto realizados por teléfonos móviles modernos. Señaló que el Congreso no tenía la intención de tener un impacto tan amplio cuando aprobó la Ley Telefónica de Protección al Consumidor (TCPA, por sus siglas en inglés) en 1991.

La interpretación de Duguid “pondría una motosierra a estos problemas matizados cuando el Congreso tenía la intención de usar un bisturí”, escribió Sotomayor.

Duguid afirmó que recibió repetidos mensajes de texto de Facebook en 2014 notificándolo de un intento de inicio de sesión, a pesar de que no tenía una cuenta. Facebook dijo que Duguid probablemente tenía un número de teléfono reciclado que una vez estuvo asociado a una cuenta. La demanda buscaba el estatus de demanda colectiva.

La TCPA permite multas de hasta US$1.500 por cada llamada o mensaje de texto no deseado. La prohibición se aplica a los sistemas de marcación que pueden “almacenar o producir números de teléfono para llamar, utilizando un generador de números aleatorios o secuenciales”.

Nota Original:Supreme Court Backs Facebook, Limits Federal Robocall Ban (1)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.