Nueva York investiga un brutal ataque racista a una mujer asiática

Nueva York, 30 mar (EFE).- Las autoridades de Nueva York anunciaron este martes que están investigando una brutal agresión racista contra una mujer asiática de 65 años, un nuevo episodio que se suma al aumento de los ataques contra esta comunidad en Estados Unidos.

El suceso, capturado por una cámara de seguridad, tuvo lugar este lunes alrededor de las 11:40 horas, cuando la mujer caminaba por una calle en pleno centro de Manhattan.

En un vídeo distribuido hoy por la Policía puede verse cómo un hombre derriba a la mujer con una patada en el pecho y luego le propina varias patadas más en la cabeza una vez que está en el suelo.

Durante el ataque, el sospechoso hizo comentarios contra los asiáticos, según la Policía, que pide cooperación ciudadana para su identificación y captura.

Según medios locales, la víctima fue hospitalizada con heridas graves, aunque no se conocen más detalles sobre su estado de salud.

En el vídeo se aprecia a un grupo de hombres testigos del ataque y que, al menos durante la duración de la grabación hecha pública, se mantienen al margen y no hacen nada para detener la agresión.

El episodio se produce en medio de un aumento de los ataques contra personas de origen asiático en Estados Unidos, que se han disparado durante la pandemia del coronavirus.

Llega además después de que el pasado 16 de marzo un hombre matase a seis mujeres asiáticas en salones de masajes en el área de Atlanta (Georgia) y mientras las autoridades neoyorquinas investigan al menos otro supuesto delito de odio cometido recientemente en el metro de la ciudad, donde un hombre fue agredido.

En las últimas semanas, se han registrado alrededor del país numerosas marchas para denunciar estos episodios y para mostrar solidaridad con las minorías asiáticas.

Desde el comienzo de la pandemia y hasta finales de 2020, la organización "Stop Asian American and Pacific Islander Hate" (Paren el odio a los estadounidenses asiáticos y de las islas del Pacífico) registró casi 2.800 denuncias de "odio antiasiático" por todo el país, 240 de ellas incluyendo ataque físico.