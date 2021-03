Deseos contra el covid-19 entre las miniaturas del mercado de Alasitas en La Paz

SHOTLIST LA PAZ, BOLIVIA24 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general entrada a la feria Alasitas2. Plano medio estatua del dios andino de Alasitas, Ekeko, en la inauguración de la feria Alasitas3. Plano medio miniaturas de dólares estadounidenses y bolivianos en moneda local en la feria Alasitas4. Plano de apoyo: Plano general miniaturas a la venta que representan cosas que la gente puede querer el próximo año: casas, dinero, herramientas y materiales de construcción 5. SOUNDBITE 1 - Juan Vargas, vendedor en la feria de Alasitas (hombre, 58 años, español, 18 seg.): "La costumbre de todo boliviano es venir a la feria de Alasitas y cumplir sus sueños. Comprar billetes, una casa o un auto, pero todo en miniatura. Uno tiene que hacerlo con mucha fe y devoción para que esto se realice y se cristalice al año siguiente." 6. Plano general Hombre en equipo de protección baila mientras vende miniaturas de equipo de protección7. Primer plano miniaturas de equipos de protección, máscaras y desinfectante de manos8. Plano medio Hombre sostiene una miniatura de la prueba Covid-19 'negativa' con imágenes religiosas 9. SOUNDBITE 2 - Rosana Morales, vendedora en la feria de Alasitas (mujer, 66 años, español, 10 seg.): "(In reference to selling miniatures of face masks at her stall, ed.)" "Esto es para que todos aprendamos a cuidarnos porque esta enfermedad no va a durar ni un mes, ni un año. Esto va a durar mucho, y entonces aprenderemos a educarnos." 10. Plano medio maleta de viaje en miniatura que incluye prueba Covid-19 'negativa'11. Primer plano maleta de viaje en miniatura que incluye prueba Covid-19 'negativa'12. Plano general vendedor del mercado prepara su puesto13. Plano general la gente vierte alcohol en una ofrenda, que incluye un feto de llama, antes de quemarlo como parte de la ceremonia de apertura de la feria Alasitas14. Plano medio Dios andino de Alasitas, Ekeko, vierte alcohol en la ofrenda de feto de llama15. Primer plano llama feto ardiendo como ofrenda en la inauguración de la feria de Alasitas16. Plano general Dios andino de Alasitas, Ekeko y otros rezan sobre la ofrenda en la inauguración de la feria