Perú.- Keiko Fujimori critica el "inexplicable" confinamiento en Semana Santa para los cristianos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La candidata a la Presidencia del Perú por el partido ultraderechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha criticado las restricciones impuestas para atajar los contagios de coronavirus durante la Semana Santa, un "despropósito" para los cristianos que quieran "vivir su fe".



"La decisión de encerrarnos en Semana Santa es un nuevo despropósito del presidente. Una vez más sus sesgos ideológicos le hacen mucho daño a los peruanos", ha afirmado Fujimori en un vídeo publicado en redes sociales.



El Gobierno del presidente interino Francisco Sagasti anunció el pasado miércoles un paquete de medidas con vistas a las festividades de Semana Santa que incluye la suspensión del transporte interprovincial vía terrestre y aérea.



Para Fujimori, privar "a todos los católicos y cristianos de vivir" su fe "en un momento tan difícil es un golpe inexplicable". "Pero no solo eso. Hay miles de peruanos que veían estos días como una oportunidad para ofrecer sus productos y servicios, pero a ellos también los han encerrado", ha indicado.



"Presidente Sagasti, aún está a tiempo. Abra la Semana Santa. No encierre nuestra fe, no encierre nuestro trabajo", ha apelado Keiko Fujimori.



Este sábado el Ministerio de Salud peruano ha informado de que se ha superado el hito de los 50.000 muertos desde el inicio de la pandemia. El nuevo balance epidemiológico del país andino ha registrado este sábado 5.334 nuevos casos y 188 decesos por coronavirus con lo que el total de casos positivos desde el inicio de la pandemia es 1.460.779 y el de fallecidos 50.085.