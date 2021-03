Siria.- Siria repele un ataque "con misiles israelíes" en los alrededores de Damasco

06/02/2020 Los sistemas de defensa antiaérea de Siria repelen un ataque con misiles en los alrededores de Damasco. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL YOUTUBE AGENCIA SANA



El sistema de defensa aérea sirio ha interceptado y derribado varios misiles israelíes en los alrededores de Damasco, según ha informado la agencia oficial de noticias siria SANA, citando a fuentes militares.



A las 22.35 horas (hora local) del martes, "el enemigo israelí perpetró una agresión con misiles", ha asegurado SANA.



Los misiles se han disparado desde los Altos del Golán hacia los alrededores de la ciudad de Damasco. Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967), tras la que se anexionó de forma efectiva la mayor parte de este territorio bajo ocupación militar en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.



Según las fuentes militares recogidas por el citado medio, los sistemas de defensa han derribado la mayoría de los misiles mientras que las pérdidas por el ataque se han limitado a ser materiales y no ha dejado víctimas mortales.



Por el momento, Israel no ha comentado acerca del ataque. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han llevado a cabo decenas de bombardeos en Siria argumentando que actúan para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas al partido-milicia chií libanés Hezbolá por parte de Teherán.



Este presunto ataque israelí se produce el mismo día en que se ha anunciado que con la mediación de Rusia, Siria e Israel se encuentran negociando el intercambio de tres prisioneros, una mujer israelí que habría entrado por error en Siria y el de dos ciudadanos sirios detenidos en los Altos del Golán, uno de ellos acusado de colaborar con Hezbolá.