DJ Avicii tendrá museo y monumento en su barrio de Estocolmo

La capital de Suecia, Estocolmo, está en camino de convertirse en un lugar de peregrinación para los aficionados a la música electrónica con un monumento y un museo dedicados al fallecido DJ y productor sueco Avicii. Según anunciaron fuentes del Gobierno se está preparando un lugar conmemorativo dedicado al músico fallecido en 2018 a los 28 años. La noticia se suma a los planes anunciados anteriormente sobre la creación de un museo Avicii. La "Experiencia Avicii" contará con recuerdos, fotos, vídeos y música publicada e inédita del artista sueco, nacido como Tim Bergling. El monumento estará situado en el lujoso barrio de Ostermalm, en Estocolmo, donde nació, creció y fue a la escuela el famoso DJ y será un lugar donde la gente podrá disfrutar de un rato de paz y tranquilidad. Los visitantes también podrán "rendir homenaje a otras personas que nos dejaron demasiado pronto debido a enfermedades mentales", dijo Andrea Hedin, presidenta del comité del distrito de Ostermalm que debía aprobar el plan. Hedin añadió que era importante abordar el estigma relacionado con las enfermedades mentales entre los jóvenes. Tim Bergling fue hallado muerto en abril de 2018 en Mascate, la capital de Omán. Su primer éxito internacional fue en 2011 con "Levels". Tanto este tema como "Sunshine" recibieron nominaciones a los premios Grammy en la categoría de mejor canción dance. Cosechó muchos otros premios, incluyendo un MTV Europe Music Award. El músico logró uno de sus mayores éxito en 2013 con "Wake Me Up". Avicii dejó de hacer hacer giras y de actuar en vivo en 2016, pero continuó grabando música y trabajando como productor. El museo "Avicii Experience", que abrirá sus puertas en 2021, presentará varias faceta de la vida de Bergling: sus comienzos como músico hasta convertirse en una superestrella, su habitación de niño donde todo comenzó, hasta el estudio de Los Ángeles donde se crearon los mayores éxitos. "Mi familia y yo estamos felices y agradecidos por la decisión de crear un sitio conmemorativo para Tim", dijo el padre de Avicii, Klas Bergling. "Este lugar ofrecerá la oportunidad de recordar a Tim y su música, que significa y ha significado mucho para muchísima gente en todo el mundo", añadió. Una parte de los ingresos de "Avicii Experience" serán destinados a la Fundación Tim Bergling creada por los padres del DJ. La fundación apoya organizaciones que se dedican a la investigación de las causas y la prevención del suicidio, en particular entre los jóvenes. Estocolmo ya es considerada la capital mundial de la música pop con con su célebre museo de ABBA. dpa