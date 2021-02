Salud.-La cocaína aumenta el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias, según un estudio

07/04/2015 Cocaina, droga, mujer ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD FLIKR//ANDRONICUSMAX



La extracción de características cuantitativas muy detalladas de imágenes médicas proporciona una comprensión más afinada de cómo el consumo de cocaína y otros factores de riesgo afectan el curso de la enfermedad de las arterias coronarias, según un estudio publicado en la revista 'Radiology'. Los investigadores señalan que el estudio muestra el poder de la radiómica para mejorar la comprensión no solo de las enfermedades cardiovasculares, sino también del cáncer y otras afecciones.



La enfermedad de las arterias coronarias generalmente se desarrolla con el tiempo a medida que se acumula placa dentro de las arterias. Este proceso, conocido como aterosclerosis, eventualmente puede conducir a eventos potencialmente mortales como ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.



Históricamente, las técnicas de imagen como la angiografía coronaria por TC proporcionaban información sobre la aterosclerosis al describir el grado de estenosis o estrechamiento de las arterias coronarias. Si bien las medidas de estenosis son útiles, no siempre son la forma más precisa de evaluar el riesgo de un evento adverso como un ataque cardíaco.



"Algunas personas tienen una estenosis muy grave en la que los vasos están bloqueados en un 90% y les va bien, mientras que otras con solo 40% a 50% de estenosis mueren repentinamente sin previo aviso", explica el autor principal del estudio, Shenghan Lai, profesor de epidemiología y público salud en el Instituto de Virología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland y profesor adjunto de epidemiología en la Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, ambos en Estados Unidos.



"Esto muestra que no solo la estenosis, sino también la naturaleza de la placa en sí, pueden desempeñar un papel muy importante en la evaluación de riesgos", añade.



La radiómica es una herramienta que va más allá del volumen de la placa para examinar una multitud de características aparentes en la imagen pero no visibles a simple vista. Para realizar el análisis radiómico, las imágenes se ejecutan a través de un software que puede analizar miles de funciones para una evaluación de riesgos más completa.



En el nuevo estudio, el doctor Lai; el doctor Márton Kolossváry, pionero en el uso de radiómica en imágenes cardiovasculares, y sus colegas evaluaron si los diferentes factores de riesgo cardiovascular tienen contribuciones distintivas a los cambios en la placa a lo largo del tiempo. Los factores de riesgo evaluados incluyeron el consumo de cocaína y la infección por VIH.



El grupo de estudio incluyó a 300 personas con enfermedad arterial coronaria subclínica, o enfermedad que aún no era lo suficientemente grave como para presentar algún síntoma, como se confirmó mediante angiografía coronaria por TC.



Se analizaron los cambios en 1.276 características radiómicas durante un seguimiento promedio de cuatro años. Los datos se obtuvieron del Heart Study, una investigación longitudinal de los efectos del VIH y el consumo de cocaína en la enfermedad arterial coronaria subclínica, que ha sido financiada por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas durante 21 años consecutivos.



El análisis radiómico indicó que los factores de riesgo convencionales, el consumo de cocaína y la infección por VIH tienen efectos diferentes sobre los cambios en la aterosclerosis coronaria a lo largo del tiempo. El consumo de cocaína se asoció significativamente con casi una cuarta parte de las características radiómicas.



La infección por VIH, por el contrario, se relacionó con solo un poco más del 1% de las características radiómicas. El estudio también reveló que la infección por VIH tenía un efecto más profundo sobre la enfermedad de las arterias coronarias en individuos más jóvenes.



"El consumo de cocaína juega un papel importante en la patogenia de la enfermedad de las arterias coronarias --asegura el doctor Lai--. Los consumidores de cocaína con VIH deben abstenerse de consumir cocaína para reducir el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias".



Los resultados sugieren que en lugar de tener una compleja red interconectada de factores que contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis, los efectos de diferentes factores de riesgo pueden corresponder a vías específicas conocidas o desconocidas de progresión de la enfermedad. Es probable que esta información proporcione una imagen más completa del estado de salud cardíaca.



"Queremos averiguar por qué algunas personas mueren temprano, por qué algunas mueren repentinamente y por qué algunas personas continúan sin cesar incluso si tienen una enfermedad fija muy importante --añade Lai--. Con la radiómica, podemos usar una imagen de TC o una imagen de RM, porque estas imágenes tienen más datos que solo la estenosis".



El doctor Lai señala que la tecnología radiómica utilizada en el estudio podría tener aplicaciones más allá de la evaluación cardiovascular, como el cáncer y las enfermedades de los pulmones.



"La tecnología está ahí, ese no es el obstáculo clave --apunta--. El obstáculo clave es que no hay suficientes médicos-investigadores que tengan acceso a esta información".