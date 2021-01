España.-Vox apunta la responsabilidad de Robles en la vacunación del JEMAD: "Quien debe dimitir es quien da la orden"

25/01/2021 El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros y la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona durante una sesión de la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 25 de enero de 2021. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Vox ha señalado este lunes la responsabilidad de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la polémica abierta por las vacunaciones en las Fuerzas Armadas y ha defendido que quien debe dimitir es quien diera "la orden" para establecer las prioridades.



El portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha sostenido que debe dimitir quien diera "la orden" de que se vacunase el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, o quien estableciera el criterio de vacunación en las Fuerzas Armadas.



"Y no hay mucha gente por encima del JEMAD en el Ministerio de Defensa", ha apostillado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso.



El portavoz parlamentario de Vox ha exigido así responsabilidades tras la polémica por las vacunaciones del JEMAD y otros altos cargos militares, que se saldó con la petición de cese del propio general Villarroya este fin de semana.



El que ha sido JEMAD durante el último año defendió haber seguido en todo momento los criterios establecidos y no haber recurrido a "privilegios injustificables" para recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Pero mostró su decisión de renunciar al cargo para "no dañar la imagen de las Fuerzas Armadas".



En este sentido, el portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, ha petido que se establezcan criterios técnicos para el orden de vacunaciones "en función de las necesidades del país". "Y quien se salte esas necesidades técnicas descritas previamente es quien debe dimitir", ha defendido.



"UN JEFE DESLEAL"



También el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha sostenido que la "responsabilidad" es del político que dio la orden y estableció un protocolo y ha aludido a los principios de "organización, jerarquía y eficacia" de una organización como las Fuerzas Armadas.



"La fidelidad es algo que va de abajo arriba y la lealtad de arriba a abajo. Un jefe debe ser leal al subordinado. Si un jefe da la orden y el subordinado asume la responsabilidad, es un jefe desleal", ha resumido sobre lo que cree que ha sucedido con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.