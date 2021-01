La covid-19 puede transformar las ofrendas a Iemanjá en donaciones en Uruguay

Cada 2 de febrero en Uruguay, la diosa Iemanjá es venerada por diferentes religiones de origen africano. Es la "madre universal" de todas estas religiones y se la considera la "señora de los navegantes". EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 20 ene (EFE).- A pocos días de que en Uruguay se lleve a cabo la celebración de Iemanjá, una diosa venerada por religiones de origen africano, la Intendencia (gobierno local) de Montevideo y un grupo de organizaciones pidieron cambiar las tradicionales ofrendas por alimentos para ollas populares.

Así lo anunció este miércoles la intendenta capitalina, Carolina Cosse, durante una conferencia de prensa en la que se anunció que los lugares de celebración el 2 de febrero -la playa Ramírez, sobre el Río de la Plata, en el caso de Montevideo- no estarán habilitados para evitar contagios del coronavirus SARS-CoV-2.

"Todas estas organizaciones están exhortando a su gente a que si iban a hacer una ofrenda de comestibles, transformen esa ofrenda en una donación para las ollas populares" que proveen de alimentos a las personas más necesitadas, apuntó.

Según apuntó Cosse, Iemanjá "forma parte de la cultura de los montevideanos y convoca una gran cantidad de personas", quienes se reúnen sobre la arena y se adentran en las aguas para rendir homenaje a la diosa o reina de los navegantes.

Por ello, pidió a la población que no acuda a estos sitios, pues no estarán habilitados, aunque aún están analizando cómo se resolverá ese asunto.

Por su parte, la mae (sacerdotisa) Susana Andrade dijo que la idea es hacer "una ofrenda de amor" y también evitar las aglomeraciones.

"Los umbandistas, antes que todo, somos ciudadanos y debemos hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca en tal sentido. Por eso entendimos que esta propuesta era interesante hacérsela saber a las autoridades", concluyó.

El culto africano nació en Nigeria, aunque luego se expandió hacia América y el Caribe con la llegada de los esclavos negros durante las invasiones europeas.

Su fusión con creencias indígenas y de la población católica derivó en la religión umbanda, que nació en 1908 en Niterói (Brasil).

Este día tan especial para toda esta colectividad ya se transformó en un evento masivo de la cultura uruguaya y miles de personas participan cada 2 de febrero haciendo ofrendas, tomando fotos o simplemente viendo cómo cada ritual toma lugar.

La Playa Ramírez, ubicada en el sur de Montevideo, es el epicentro de esta festividad debido a que frente a ella se ubica la estatua de Iemanjá, que en este día recibe ofrendas, velas, fotos o besos y rezos de los presentes.