El Range Rover vuelve eléctrico de la mano de Lunaz

Para cualquiera que tenga dinero de sobra, el Range Rover puede ser ahora una forma ecológicamente responsable de enfrentarse a los caminos más difíciles, gracias a las nuevas y costosas actualizaciones eléctricas de los modelos antiguos. Foto: Lunaz/Lunaz /dpa

Los utilitarios deportivos al estilo del acreditado Range Rover no son exactamente los coches más ecológicos que existen, pero Lunaz, el especialista británico en vehículos eléctricos, acaba de presentar una variante que, si bien es bastante costosa, también es más ecológica para aquellos conductores conscientes del clima. Su nueva versión eléctrica del todoterreno por excelencia tiene cero emisiones de escape. El problema: con un elevado precio de unos 327.000 dólares estadounidenses, que no incluye los impuestos locales aplicables, este vehículo transformado seguirá siendo inasequible para la mayoría de las personas. En respuesta a los comentarios de los clientes, Lunaz informó que ofrecerá una tirada inicial de 50 versiones eléctricas completamente renovadas de estos lujosos SUV construidos entre 1970 y 1994. Las primeras entregas han sido previstas para mediados de 2021. Lunaz, que tiene su casa matriz en Silverstone, localidad inglesa sede del Gran Premio de Fórmula 1, ya ha fabricado versiones eléctricas de clásicos de Jaguar, Bentley y Rolls-Royce. Como el Range Rover original no se produce desde hace décadas, la compañía transforma buenos ejemplares de segunda mano y los equipa con un motor eléctrico y baterías. Para llevar a cabo la transformación de estos Range Rover, los ingenieros de Lunaz desmontan el vehículo íntegramente, dejándolo al desnudo para así sanear indicios de corrosión u oxidación y proceder a su restauración desde cero. Lunaz también ofrecerá una variante abierta, basada en el Range Rover descapotable de la película "Octopussy", de la saga de James Bond. El primer SUV eléctrico descapotable del mundo ya ha sido vendido a un cliente europeo. El equipamiento incluye tracción a las cuatro ruedas, frenos mejorados y una suspensión optimizada que incluye barras antivuelco. El fundador de Lunaz, David Lorenz, explica que la utilidad del diseño interior original se ha mejorado usando madera y cuero de alta calidad. Los clientes con presupuestos más modestos pueden encargar un interior con robustos asientos revestidos en tela y elegir entre modelos de tres y cuatro puertas. La tecnología incorporada incluye aire acondicionado y pantallas de entretenimiento que, según la compañía, están respetuosamente integradas de manera que no afecten la esencia del coche original. dpa